В начале 2022 года бывший канцлер Австрии Себастьян Курц получил новое назначение – вместе с президентом Европейского еврейского конгресса (ЕЕК) Вячеславом Кантором и экс-премьером Великобритании Тони Блэром он будет входить в состав руководства ЕСТП или Европейского совета по толерантности и примирению. Это назначение приветствовал не только сам Курц, назвавший честью возможность стать частью столь крупной, уважаемой и авторитетной экспертной организации, но и другие руководители Совета. По словам Вячеслава Кантора, бессменного президента совета и его со-основателя, именно экс-канцлер является примером того типа лидеров, которые интуитивно понимают важность и значимость многих этических и нравственных вопросов, в том числе в таких сферах, как необходимость преподавания молодым людям истории Холокоста.

Позиция Курца относительно этого вопроса, к слову, остаётся твёрдой: политик никогда не преуменьшал или отрицал роль Австрии в этой катастрофе, а потому на посту канцлера прилагал немалые усилия к тому, чтобы история этих тёмных страниц европейской истории максимально полно и доступно доносилась до подрастающего поколения. Что касается ЕСТП, то в его рядах немало общественных деятелей и политиков самого высоко разряда, в том числе и бывших глав государств, преданных делу борьбы с нетерпимостью и за толерантность, так что опыт Курца действительно будет кстати.

Вячеслав Кантор и прежде не раз высоко отзывался о Курце, а в 2018 году от лица всего ЕЕК даже вручил ему «Иерусалимский компас» — учреждённую в 2007 году награду за противостояние антисемитизму и способствование развитию еврейской жизни не только в Европе, но по всему миру. Произошло это, к слову, во время проведения в Австрии международного форума на эту тему – «Европа вне антисемитизма и антисионизма», — в ходе которой Вячеслав Кантор и его коллеги-эксперты представили собственные наработки по поддержке еврейской жизни и борьбе с нетерпимостью, объединив их в «Каталог мер по борьбе с антисемитизмом». В разработке этого каталога приняли участие многие исследователи и учёные, глубоко погружённые в проблемы антисемитизма, сразу из трёх университетов – Вены, Нью-Йорка и Тель-Авива.

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Результатом этой конференции стало и начало масштабной исследовательской работы самого антисемитизма как явления, от его истоков до тех форм и видов, что он принимает в современном обществе и как проявляется. Работа заняла у экспертов несколько лет, и результаты её были опубликованы в 2021 году в виде пятитомника «Конец антисемитизму!», который Вячеслав Кантор также представил на суд общественности в Австрии.

Сам Вячеслав Кантор назвал это самым исчерпывающим и внушительным исследованием проблемы антисемитизма, которое при этом несёт не только академическую, но и практическую ценность, поскольку содержит основы единого плана упреждающих действий, способных действительно оказать сопротивление распространению антисемитизма. Это будет полезно многим государствам и правительствам, где, по словам Вячеслава Кантора, очевидно наблюдается стремление бороться с нетерпимостью, но при этом не достигается нужный эффект ввиду отсутствия необходимых инструментов. Исследование более чем ста учёных может послужить как раз таким инструментом.

Тесное сотрудничество Вячеслава Кантора с властями Австрии и его заслуги в деле борьбы с ненавистью было отмечено и высшей наградой страны – золотым почётным знаком «За заслуги перед Австрийской Республикой». Сам Кантор при этом отметил лидерскую позицию Австрии во многих социальных и общественных вопросах, в том числе и тех, что связаны с развитием еврейства и поддержкой памяти о Холокосте.

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