О добровольном страховании в вопросах и ответах

Среди клиентов «Белнефтестраха» достаточно популяр­ным является добровольное комбинированное страхование имущества и гражданской ответственности физических лиц. Этот вид страхования подобен страхованию транспортных средств «Каско», только в отношении жилых домов и квартир. Подробнее о нём рассказала Елена Шейко, специалист ЗАСО «Белнефтестрах» в г. Слуцке.

Что включает в себя данный вид страхования?

Объектом страхования по договору комбиниро­ванного страхования имущества и граждан­ской ответственности физлиц являются имущественные интересы, связанные с:

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утратой (гибелью) или повреждением застрахованного имущества, находяще­гося во владении, поль­зовании, распоряжении Страхователя;

гражданской ответственностью Страхователя по обяза­тельствам, возникшим в случае причинения вреда имуществу потерпевших в процессе эксплуатации квартиры или строения;

расходами по ведению в судебных органах дел по спорам с потерпевшими в связи с причинением вреда их имуществу (далее — судебные расходы);

возникновением непредвиденных расходов в случае, когда они принимаются на страхование.

Все названные имущественные интересы могут рассматриваться в рамках наступления одного страхового случая. Исходя из этого, договор и называется комбинированным.

Можно выбрать предпочтительный для вас вариант страхования: от стандартного «Всё включено» до расширенного «Всё включено люкс» (смотрите таблицу).

Гражданская ответственность в обиходе часто называется «ответственность перед соседями».

Компенсация непредвиденных расходов. Что это?

К непредвиденным расходам относятся расходы, понесённые вследствие страхового случая:

по найму жилых помещений, проживанию в гостинице в случае невозможности проживания в жилом помещении по адресу, указанному в договоре страхования как место нахождения застрахованного имущества;

на транспортировку домашнего имущества от места нахождения застрахованного имущества до согласованного со Страховщиком пункта ремонта, химчистки и обратно;

на уборку помещений (квартиры (комнаты), строения).

Что можно застраховать?

Квартиры в многоквартирных жилых домах (в том числе балконы, лоджии, террасы), комнаты в общежитиях, выделенные для пользования одной семьи;

жилые дома, в том числе садовые домики, дачи и примыкающие к ним строения, доли в жилом доме;

хозяйственные постройки на земельном участке: сараи, бани, гаражи, погреба, летние кухни, туалеты и т.д.;

дворовые сооружения: беседки, теплицы (кроме плёночных), ограждения, колодцы, элементы благоустройства территории, расположенные на участке;

домашнее имущество, находящееся в квартире, в том числе на застеклённом балконе или в строении.

Важно! На страхование принимаются жилые дома, не зарегистрированные в установленном порядке, если они поставлены на постоянное место и имеют фундамент, стены, крышу, двери и застеклённые окна.

Хозпостройки, дворовые сооружения страхуются одновременно с жилым домом.

Какое имущество не принимается к страхованию?

В рамках договора комбинированного страхования имущества и гражданской ответственности физических лиц не принимается на страхование:

одежда, обувь; посуда и кухонная утварь, покрывала, постельное бельё, полотенца; наружные декорации и украшения; съёмные москитные сетки;

осветительные лампочки, съёмные элементы питания, комнатные растения, цветочно-декоративные культуры, посевы, посадки, ягодные и иные насаждения (включая саженцы и семена);

домашнее имущество, которое находится на террасе или незастеклённой веранде, незастеклённом балконе или лоджии; домашнее имущество, хранящееся под открытым небом, даже если оно защищено мягкими материалами, или содержащееся внутри открытых построек (навесов);

документы, денежные знаки (наличные денежные средства) в национальной и иностранной валюте; акции, облигации и любые другие ценные бумаги; информация на носителях любого вида, рукописи, слайды, фотоснимки, негативы, планы, схемы, чертежи, бухгалтерские и деловые документы; предметы религиозного культа;

драгоценные и полудрагоценные металлы в слитках; изделия из драгоценных металлов, в том числе часы; изделия из драгоценных, полудрагоценных и поделочных камней; золото, платина и серебро в самородках; монеты, ордена, медали, камни в виде минерального сырья, технические алмазы; зубные протезы;

имущество, имеющее культурную ценность (которое по оценке соответствующих организаций рассматривается как представляющее значение для искусства и науки), в том числе картины, скульптуры и иные произведения искусства, уникальные и антикварные предметы; коллекции марок, монет, денежных знаков, бонов, оружия и другие коллекции.

Однако это не значит, что данное имущество вообще выпадает из поля страхования. Такое имущество может быть застраховано на основании других видов договоров страхования.

Что такое «страхование ответственности перед соседями»?

Это наступление гражданской ответственности Страхователя (ответственного лица) по обязательствам, возникшим в случае причинения вреда в процессе эксплуатации квартиры (комнаты) или строения имуществу потерпевших. Потерпевший – третье лицо (физическое лицо, юридическое лицо и (или) индивидуальный предприниматель), имуществу которого причинён вред при эксплуатации квартиры (комнаты) или строения по адресу, указанному в договоре страхования вследствие следующих событий:

пожара (в том числе воздействия на имуще­ство возникших в результате огня продуктов горения, например, дыма, копоти), взрыва;

проникновения воды (иной жидкости) из находящихся в пользовании помещений, в том числе из отопительных, канализационных, водопроводных и противопожарных систем, включая аварию этих систем, а также залив жидкостью (водой, пеной), используемой для пожаротушения;

ремонта (в том числе замены внутри жилого помещения санитарно-технического, электрического, газового и иного оборудования и подводки к нему), переустройства и (или) перепланировки помещения в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь.

В качестве примеров можно назвать следующие реальные события. В квартире гражданина К. производился ремонт, связанный с перепланировкой. В результате данных работ в соседней квартире, согласно дефектному акту СГ УПП «ЖКХ «Комплекс», были выявлены следующие дефекты: на потолке из технологического отверстия и шва между плитами перекрытия выпал штукатурный раствор, на кухне отвалилась керамическая плитка. Имущество гражданина К. было застраховано по варианту страхования «Всё включено люкс». С учётом имеющегося страхового полиса соседу гражданина К.

ЗАСО «Белнефтестрах» был возмещён полученный ущерб.

Часто такие случаи возникают при производ­стве работ, связанных при заливке стяжки пола. В нашу страховую компанию с заявлением обратилась гражданка П. В заявлении она указала, что сосед вышерасположенной квартиры И., производя заливку стяжки пола, повредил ей натяжной потолок. Данный факт был установлен сотрудниками ЖЭС. Поскольку гражданская ответственность И. была застрахована по варианту «Всё включено», ущерб за повреждённое имущество был возмещён страховой компанией.

Обращаем внимание наших читателей на то, что необходимо незамедлительно, как только стало известно, по всем событиям, связанным со стихийными бедствиями, несчастными случаями или неправомерными действиями третьих лиц в отношении застрахованного имущества, а также в случаях причинения вреда имуще­ству потерпевших, заявить в компетентные органы (органы и подразделения по чрезвычайным ситуациям, аварийной службы, внутренних дел, в жилищную ремонтно-эксплуатационную, электроснабжающую организации и т.п.), которые могут подтвердить факт наступившего события.

Можно ли застраховать жильё, которое в госсобственности?

Да, это возможно. В соответствии с прави­лами страхования, регулирующими данный вид страхова­ния, договор может за­ключить пользователь помещения.

Пользователь помеще­ния — физическое лицо, имеющее основанное на законодательстве или договоре право пользования квартирой (комнатой), строением: собственник; члены его семьи, совместно проживающие с ним; лица (члены их семьи), проживающие в квартире (доме) по договору найма (поднайма), финансовой аренды (лизинга), безвозмездного пользования, договора пожизненного содержания с иждивением.

В чём преимущества комбинированного страхования?

Отдельный вид страхования — это более индивидуальный подход. Он уместен в части конкретного имущества и под конкретный вид рисков. Когда точно можно предположить, что произойдёт с данным имуществом в первую очередь. Например, пожар или стихийное бедствие.

Что касается квартир или жилых домов, все перечисленные страховые риски могут произойти как внутри самого помещения, так и в помещениях, расположенных рядом и в самой разной последовательности. Поэтому в данном случае предпочтительнее комплекс мер по защите своего жилища. Данный вид страхования как нельзя лучше отражает слоган нашей компании: «На шаг опережая случай».

На какой срок и сколько это стоит?

Минимальный срок, на который может заключаться договор комбинированного страхования, равен 6 месяцам.

В таблице стоимости взносы приведены справочно, для более точных расчётов обращайтесь к специа­листам филиала.

Страховая сумма Стоимость в год 10 000 б.р. 59,40 б.р. 20 000 б.р. 118,80 б.р. 30 000 б.р. 178,20 б.р 42 000 б.р 207,90 б.р 50 000 б.р 247,50 б.р.

Страховой взнос может быть уплачен как единовременно, так и поквартально, и с разбивкой по месяцам.

Невозможно в рамках одной статьи отразить все нюансы данного вида страхования. Поэтому предлагаем нашим читателям посетить официальный сайт ЗАСО «Белнефтестрах»: bns.by. Или непосредственно обратиться к специалистам филиала, расположенного по адресу: г.Слуцк, ул. М Богдановича, 3, каб. 209; телефон: (801795) 2 55 00.

ЗАСО «Белнефтестрах» УНП 101143603