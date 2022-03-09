«Кур’ер» в понедельник, 9 марта, узнал, за сколько продают и покупают иностранную валюту четыре банка в Слуцке по состоянию на 11.30.
По курсу Нацбанка доллар США — 3,0984 рубля; евро — 3,4256 рубля; сто российских рублей — 2,8929 рубля.
Белагропромбанк
Доллар США:
- покупка — 3,15 рубля;
- продажа — 3,8 рубля.
Евро:
- покупка — 3,35 рубля;
- продажа — 4,1 рубля.
Сто российских рублей:
- покупка — 2,1 рубля;
- продажа — 3,1 рубля.
Беларусбанк
Доллар США:
- покупка — 3,25 рубля;
- продажа — 3,65 рубля.
Евро:
- покупка — 3,4 рубля;
- продажа — 3,95 рубля.
Сто российских рублей:
- покупка — 2,35 рубля;
- продажа — 3,4 рубля.
Белинвестбанк
Доллар США:
- покупка — 3,35 рубля;
- продажа — 3,75 рубля.
Евро:
- покупка — 3,65 рубля;
- продажа — 4,1 рубля.
Сто российских рублей:
- покупка — 2 рубля;
- продажа — 3,1 рубля.
Сбер Банк
Доллар США:
- покупка — 3,3 рубля;
- продажа — 3,6 рубля.
Евро:
- покупка — 3,5 рубля;
- продажа — 3,95 рубля.
Сто российских рублей:
- покупка — 2,3 рубля;
- продажа — 3,3 рубля.
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