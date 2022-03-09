Во вторник, 12 апреля, Слуцкий райисполком проводит аукцион по продаже трёх земельных участков в частную собственность для строительства жилых домов.

Веробьёво

  • Адрес участка — деревня Веробьёво, улица Центральная, У-7.
  • Площадь земельного участка — 0,25 га.
  • Начальная цена аукциона — 2000 рублей.

Во вторник, 12 апреля, Слуцкий райисполком проводит аукцион по продаже трёх земельных участков в частную собственность для строительства жилых домов.

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В ТЕМУ. Рядом с деревней Веробьёво есть загон, где Слуцкий лесхоз разводит европейских ланей. Некоторые животные стали ручными. Это место стало популярным среди случчан. Люди приезжают туда, чтобы покормить и погладить оленей.

Адамово

  • Адрес участка — деревня Адамово, улица Лесная, У-3.
  • Площадь земельного участка — 0,1750 га.
  • Начальная цена аукциона — 1557,5 рубля.

Во вторник, 12 апреля, Слуцкий райисполком проводит аукцион по продаже трёх земельных участков в частную собственность для строительства жилых домов.

Белый Бор

  • Адрес участка — деревня Белый Бор, улица Лесная, У-99.
  • Площадь земельного участка — 0,175 га.
  • Начальная цена аукциона — 2000 рублей.

Во вторник, 12 апреля, Слуцкий райисполком проводит аукцион по продаже трёх земельных участков в частную собственность для строительства жилых домов.

Дополнительную информацию можно получить по телефонам отдела землеустройства Слуцкого райисполкома: (801795) 7 50 89, 7 57 08, 7 54 84, 7 59 63.

 