Во вторник, 12 апреля, Слуцкий райисполком проводит аукцион по продаже трёх земельных участков в частную собственность для строительства жилых домов.

Веробьёво

Адрес участка — деревня Веробьёво, улица Центральная, У-7.

Площадь земельного участка — 0,25 га.

Начальная цена аукциона — 2000 рублей.

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В ТЕМУ. Рядом с деревней Веробьёво есть загон, где Слуцкий лесхоз разводит европейских ланей. Некоторые животные стали ручными. Это место стало популярным среди случчан. Люди приезжают туда, чтобы покормить и погладить оленей.

Адамово

Адрес участка — деревня Адамово, улица Лесная, У-3.

Площадь земельного участка — 0,1750 га.

Начальная цена аукциона — 1557,5 рубля.

Белый Бор

Адрес участка — деревня Белый Бор, улица Лесная, У-99.

Площадь земельного участка — 0,175 га.

Начальная цена аукциона — 2000 рублей.