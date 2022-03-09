Во вторник, 8 марта, в соцсетях было просто море тюльпанов. «Кур’ер» сделал подборку фотографий, которые случчанки сами выложили в Instagram.

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Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от 𝙽𝚊𝚜𝚝𝚢𝚊 𝙰𝚍𝚣𝚎𝚛𝚒𝚑𝚘🐣 (@_ananas.ka)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Маргаритка✨ (@margo__z_)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ольга Мышук (@olyamyshuk)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Margarita (@margoshka51)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Lera🌼 (@vmartsypanchik)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от enigmaunoffending (@swetkaakimowa_kowalenko)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от МАНИКЮР🔹 СМАРТ ПЕДИКЮР🔹 СЛУЦК (@elenne__nails)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Надежда (@na.dezhda6036)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от DashkaShakhlevich (@dashashakhlevich)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Anzhelika Rudnitskауа_slutsk (@ang_96_r)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Иришка Ковалёва (@irishka_240693)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Tatyana Kaleshka (@tanjakaleshka)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от НАХОЖУСЬ ТУТ ПО СЛУЧАЙНОСТИ (@slv.natashka)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Татьяна Ковальчук (@kovalchuktatyana)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от БРОВИ | СЛУЦК (@kuzmina.brows)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Татьяна Шиян (@tatyana_shuyan)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от E M I L I Y A_S A M (@emiliya_sam)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ирина Александровна (@akulovichirina)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Анастасия Волотович (@nastyavolotovich)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ольга Олимпия (@olyaolimpiya1)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Dasha.Chalevich (@dasha.chalevich)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ирина Калюжная (@kaliuzhnaya_)