Во вторник, 8 марта, в соцсетях было просто море тюльпанов. «Кур’ер» сделал подборку фотографий, которые случчанки сами выложили в Instagram.
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