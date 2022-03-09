14 дней идут боевые действия в Украине. Подборка фотографий

«Медуза»
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Боевые действия в соседней стране продолжаются уже две недели.  Смотрите подборку снимков из Украины, сделанных за последнюю неделю фотографами из различных информационных агентств.

14 дней идут боевые действия в Украине. Фото
Пожар в доме после обстрела в городе Ирпень под Киевом. Фото: Aris Messinis / AFP / Scanpix / LETA
14 дней идут боевые действия в Украине. Фото
Мирные жители покидают Киев. Фото: Sergei Supinsky / AFP / Scanpix / LETA
14 дней идут боевые действия в Украине. Фото
Пустые полки в супермаркете в Сквире, Киевская область. Фото: Thomas Peter / Reuters / Scanpix / LETA
14 дней идут боевые действия в Украине. Фото
Жилой дом, попавший под обстрел в Чернигове. Фото: Dimitar Dilkoff / AFP / Scanpix / LETA
14 дней идут боевые действия в Украине. Фото
Военнослужащий территориальных сил обороны Украины на блокпосту в Киеве. Фото: Mikhail Palinchak / Reuters / Scanpix / LETA
14 дней идут боевые действия в Украине. Фото
Местные жители наполняют мешки с песком. Их используют для укрепления блокпостов на дорогах, ведущих в Киев. Фото: Dmytro Smolyenko / Ukrinform / Zuma / Scanpix / LETA
14 дней идут боевые действия в Украине. Фото
Уничтоженная техника в городе Буча к западу от Киева. Фото: Aris Messinis / AFP / Scanpix / LETA
14 дней идут боевые действия в Украине. Фото
Украинские беженцы покидают Киев. Фото: Sergey Dolzhenko / EPA / Scanpix / LETA
14 дней идут боевые действия в Украине. Фото
Украинцы толпятся под разрушенным мостом, пытаясь выбраться из города Ирпень через реку Ирпень, Киевская область. Фото: Emilio Morenatti / AP / Scanpix / LETA
14 дней идут боевые действия в Украине. Фото
54-летний Игорь Мажаев на руинах своего дома. В результате обстрела Игорь потерял жену и 12-летнюю дочь. Деревня Мархалевка, Киевская область. Фото: Anastasia Vlasova / Getty Images
14 дней идут боевые действия в Украине. Фото
Статуи во Львове обматывают противопожарным материалом, чтобы защитить их от огня и случайных осколков. Фото: Daniel Leal / AFP / Scanpix / LETA

 

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14 дней идут боевые действия в Украине. Фото
Жилой дом, разрушенный в результате обстрела. Харьков. Фото: Oleksandr Lapshyn / Reuters / Scanpix / LETA
14 дней идут боевые действия в Украине. Фото
Пожар на нефтебазе Житомирской области из-за обстрела. Фото: МЧС Украины / Reuters / Scanpix / LETA
14 дней идут боевые действия в Украине. Фото
Бомбоубежище в Мариуполе. Люди прячутся в подвалах жилых домов. Фото: Evgeniy Maloletka / AP / Scanpix / LETA
14 дней идут боевые действия в Украине. Фото
Женщина с ребенком на руках в бомбоубежище в Мариуполе. Фото: Evgeniy Maloletka / AP / Scanpix / LETA
14 дней идут боевые действия в Украине. Фото
Пожарные пытаются потушить огонь на попавшем под обстрел складе с химическими веществами. Бровары, Киевская область. Фото: Roman Pilipey / EPA / Scanpix / LETA
14 дней идут боевые действия в Украине. Фото
Последствия обстрелов города Белая Церковь — крупнейшего населенного пункта Киевской области. Фото: Aris Messinis / AFP / Scanpix / LETA
14 дней идут боевые действия в Украине. Фото
Украинский солдат осматривает обломки российского самолета. Фото: Vasyl Zhlobsky / EPA / Scanpix / LETA
14 дней идут боевые действия в Украине. Фото
Попавший под обстрел детский сад в Харькове. Фото: Sergey Bobok / AFP / Scanpix / LETA
14 дней идут боевые действия в Украине. Фото
Мост через Ирпень до уничтожения был главным маршрутом для эвакуации из этого города Киевской области. Фото: Felipe Dana / AP / Scanpix / LETA