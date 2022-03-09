Евросоюз согласовал новые санкции в отношении Беларуси. Три белорусских банка отключат от SWIFT, сообщает Onliner со ссылкой на официальный пресс-релиз Еврокомиссии.

Также санкции включают ограничение на продажу и поставку в Беларусь банкнот евро. Аналогичное решение уже было принято в отношении России.

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От системы межбанковских платежей SWIFT отключат «Белагропромбанк», «Банк Дабрабыт» и Банк развития Беларуси. Эти ограничения коснутся и их дочерних компаний. До этого такое же решение приняли в отношении семи российских банков.

ЕС также согласовал запрет на транзакции с Центробанком Беларуси (Нацбанком) и финансирование торговли и инвестиции в страну. Планируется значительно ограничить поток денег из Беларуси в ЕС — для этого вводится запрет на размещение депозитов на сумму более 100 000 евро от резидентов страны.

Как отключение SWIFT отразится на простых гражданах

В первую очередь пострадают держатели карточек и счетов в банках, которые попадут под санкции. Все операции в евро по этим карточкам, скорее всего, станут недоступны. Также станут недоступны отправка и получение международных переводов, покупки в интернете, поясняет myfin.by.

Те, кто пользуется карточками БЕЛКАРТ, каких-либо изменений не заметят, так как белорусские карты работают во внутренней системе и не пользуются инфраструктурой SWIFT.