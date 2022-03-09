Эта неделя отметилась, конечно же, приятным праздником — 8 Марта, но есть и другие даты, на которые можно обратить внимание. Особенно хорош День запрета на уныние.

10 марта — День стационарного телефона. «Ватсон, говорит Белл! Если вы меня слышите, то подойдите к окну и помашите шляпой». Такой была первая фраза, произнесённая по телефону. Это случилось 10 марта 1876 года.

10 марта 1950 года родилась Валентина Степановна Видлога (Касенюк). Бывший директор Слуцкого краеведческого музея. Валентина Степановна – автор ряда статей и составитель историко-документальной книги «Памяць» в 2 т. (2000, 2001), сборника «Случчына: мінулае і сучаснасць», брошюры «Слуцк» (1996, 2004), книги «Земля отцов – земля святая. Лучники: история, люди, события, факты» (2009).

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11 марта — Всемирный день водопровода. Первый водопровод изобрели в Древнем Риме в 312 году до н.э. на личные средства Аппия Клавдия. Это изобретение облегчило жизнь людей, ведь до него для бытовых нужд дождевая и речная вода переносилась в жилища в небольших сосудах.

12 марта — День запрета на уныние. История и происхождение праздника неизвестны. Для того чтобы обойти уныние стороной, можно просто взять самые яркие и сочные краски и начать творить. Вы можете создать оберег от уныния – яркую картину, которая вернёт вам вдохновение. Тогда у вас сразу же появится настоящая и живописная весна.

13 марта — День заглядывания в замочные скважины. Подглядывание естественно для человека. Наш инстинкт познания не простит нас, если мы не изучим неизвестный объект настолько, насколько это возможно. Суть этой памятной даты заключается, скорее, в том, чтобы не забывать о важности познания, исследования, да и простого человеческого любопытства.