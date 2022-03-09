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Новая услуга от «Кур’ера»: ксерокопия расписания движения автобусов

Теперь в список наших дополнительных услуг входит ксерокопия расписания на белой офисной бумаге. Стоимость услуги — 2 рубля. Можно сделать сразу несколько экземпляров.

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«Жизнь идёт вперёд! Надо поспевать за ней»

О дизайнере Елене Король из Красной Слободы «Кур’ер» писал пять лет назад. Тогда она преподавала в онлайн-школе «У Совы»: вела курсы по Adobe Photoshop для людей с инвалидностью. При этом у самой Елены спинальная мышечная атрофия и она колясочник. Четыре года назад Елена переехала к сестре в США. Она рассказала «Кур’еру», как устроилась, чем занимается, про семью и лечение.

Подарок на день рождения поверг случчанку в шок

Пенсионерка Лидия получила от дочери на день рождения дорогого породистого щенка. Она была в шоке, ведь он ей оказался абсолютно не нужен. Женщина отдала собаку знакомой. А дочь обиделась и не разговаривает с матерью.

Какие украинские товары покупали белорусы

Военные действия в Украине по понятным причинам делают невозможным импорт украинских товаров в Беларусь. Напряжённость с некоторыми привычными для нас товарами уже почувствовали и жители Слуцка.

Что такое комплексное страхование

Среди клиентов «Белнефтестраха» достаточно популяр­ным является добровольное комбинированное страхование имущества и гражданской ответственности физических лиц. Этот вид страхования подобен страхованию транспортных средств «Каско», только в отношении жилых домов и квартир. Подробнее о нём рассказала Елена Шейко, специалист ЗАСО «Белнефтестрах» в г.Слуцке.

В каких домах и какие работы планируются

Слуцкие ЖЭУ составили примерные перечни строительно-монтажных работ, которые планируют выполнить в многоэтажках города в текущем году.

Слуцкая земская бальніца

У 2022 годзе значыцца шэраг памятных дат, звязаных з гісторыяй Случчыны. Сярод іх – 180-годдзе з часу адкрыцця ў Слуцку земскай бальніцы (1842). Прапануем чытачам нарыс з кнігі Ігара Ціткоўскага «Слуцк. Гісторыя горада ў помніках архітэктуры», прысвечаны цікаваму і значнаму помніку гісторыі, знішчанаму ў 2005 годзе.