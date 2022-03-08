«Средневековая ограда», оранжерея на окне, кованый фонарь. Что примечательного на улице 8 Марта в Слуцке, фотопрогулка

Чтобы поднять настроение, накануне женского праздника прогулялся по улице 8 Марта. И хоть она длиной всего полкилометра, но и здесь есть кое-что любопытное.

Начнём с того, что вышеназванная улица начинается у здания с брендовым названием «Слуцкие пояса».

Реклама

И тут же рядом детская площадка – единственная на всю улицу.

В начале улицы за глухим забором спрятано здание, про которое можно сказать: «Мой дом – моя крепость».

Пятиэтажки выглядят компактно, правда, рядом нет никаких малых архитектурных форм. И если бы не орнамент на торце дома, то они никак не выделялись бы в окружающей застройке.

Одно окошко выделяется на фоне других обилием цветущих орхидей.

Частный сектор плотно застроен. Заметно, что владельцы стараются по максимуму использовать жизненное пространство.

Тем не менее не забывают о маленьких утехах. Есть композиции разного характера: внешний декор, забавный детский домик, зелёный забор из туи.

Выделяется дом на небольшом возвышении, словно эту горушку специально для него насыпали. Доминирующее положение добавляет строению основательности.

Улица оказалась достаточно оживлённой: дети шли со школы, взрослые спешили по делам.

Но самое примечательное на этой улице, на мой взгляд, — это ограда из камней. Она навевает мысли об архитектуре прошлых веков. Есть ли ещё в нашем городе похожее сооружение?

Прошёлся дважды по улице 8 Марта, оглянулся перед уходом и подумал: какой наш Слуцк самобытный и удивительный маленькими секретами своих жителей.