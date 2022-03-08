Вера и нравственность: влияние религии на моральные качества людей

Нравственность часто считают синонимом религиозности, хотя учёные утверждают, что никакой разницы между моральными качествами верующих и атеистов нет, пишет «Теории и практики».

Предрассудки по отношению к атеистам встречаются у людей по всему миру. К такому выводу в ходе исследования пришёл психолог Уилл Джервейс. Жители всех континентов предполагают, что аморальные поступки (включая даже серийные убийства) чаще совершаются неверующими. По данным опросов, американцы доверяют атеистам меньше, чем представителям любой другой социальной группы. Поэтому для большинства политиков поход в церковь — это отличный способ обеспечить себе народную поддержку на выборах, а заявление о том, что ты неверующий, может разрушить карьеру. И, конечно, неслучайно в Конгрессе США нет ни одного открытого атеиста.

Несомненно, в основных мировых религиях значительное внимание уделяется нравственности. Отсюда многие делают вывод о том, что религиозные убеждения — это признак добродетели. Другие вообще утверждают, что без религии не существует и морали. Однако оба эти утверждения можно поставить под вопрос.

Реклама

Во-первых, этические убеждения одного течения могут быть неприемлемыми с точки зрения другого. Так, в XIX веке мормоны считали полигамию своим моральным долгом, в то время как для католиков она была смертным грехом. Более того, нравственное поведение членов определённой группы часто включает агрессию по отношению к другим. Скажем, в 1543 году один из основателей протестантизма Мартин Лютер опубликовал трактат «О евреях и их лжи», в котором излагались антисемитские идеи, популярные среди представителей различных течений на протяжении столетий. Эти примеры также доказывают, что религиозная мораль должна меняться с течением времени. И она действительно меняется: например, относительно недавно Англиканская церковь разрешила контрацепцию и венчание однополых пар, появились женщины-епископы.

В любом случае, религиозность лишь отдалённо соотносится с теологией. То есть убеждения и поведение верующих людей не всегда полностью соответствуют официальной религиозной доктрине. Например, официально буддизм — это религия без Бога, но большинство исповедующих его относятся к Будде как к божеству. Католическая церковь активно выступает против контрацепции, но большинство католиков всё равно предохраняются. И подобные отклонения от доктрины скорее норма, чем исключение.

Учёные провели исследование, в ходе которого участникам предложили оценить собственный характер и поведение. Результаты опроса показали, что религиозные респонденты считают себя более самоотверженными, участливыми, честными, милосердными, чем атеисты. Такая динамика сохранялась даже в случае близнецов, один из которых более религиозен, чем другой. Но если посмотреть на реальное поведение, оказывается, что никаких различий не существует.

Об этом свидетельствует, например, классический эксперимент «Добрый самаритянин», в ходе которого исследователи отслеживали, кто из прохожих остановится, чтобы помочь раненому человеку на улице. Учёные пришли к выводу, что религиозность не играла никакой роли в поведении участников. Интересно, что некоторые из них как раз шли на выступление на тему этой притчи, но это также никак не повлияло на их действия.

С другой стороны, на поведение человека могут влиять различные традиции и сигналы, связанные с религией. Например, исследования американских христиан показали, что по воскресеньям они жертвуют больше денег на благотворительность и смотрят меньше порно. Однако в остальные дни недели они компенсируют ситуацию по обоим пунктам, так что в усреднённых результатах религиозных людей и атеистов никакой разницы нет.

К тому же разные религии по-разному воздействуют на тех, кто их придерживается. Например, если люди считают, что их Бог даёт какие-то моральные установки и карает за несоблюдение правил, то они стараются быть более справедливыми и даже реже мошенничают при заключении сделок. Это результаты международного исследования. То есть если человек верит в то, что все его помыслы известны Богу, который наказывает грешников, то он пытается лучше себя вести.

Но нужно отметить, что к более нравственному поведению может привести не только религия, но и вера в силу закона, честный суд и надёжную полицию. И, как правило, если законы строго соблюдаются, то религия уже не так влияет на людей и недоверие по отношению к атеистам тоже снижается.