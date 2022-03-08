События в Украине и экономические последствия для Беларуси

24 февраля 2022 г. началась российская «военная спецоперация» в Украине. Союзная поддержка российской стороны может дорого обойтись Беларуси, в т.ч. в экономическом плане, пишет «Экономическая газета».

Кратко пересказываем основные тезисы из публикации.

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Связанные одной цепью

Тесные экономические связи, установившиеся между Беларусью и Россией, лучше всего отражает валютный рынок. При резком изменении курса российского рубля относительно доллара США и евро наша национальная валюта практически всегда движется в том же направлении.

Николай Снопков, первый заместитель премьер-министра, по итогам совещания, посвящённого ситуации в экономике, отметил, что Нацбанк обладает достаточными запасами для «стабильного обеспечения иностранной валютой как наличных, так и безналичных расчетов».

Сам Нацбанк заверил, что он и дальше будет придерживаться прежней курсовой политики в режиме плавающего курса, сглаживая резкие колебания курса белорусского рубля без противодействия глобальным трендам.

Дальнейшие позиции белорусского рубля будут во многом зависеть от положения российской валюты. Фактически в настоящий момент мы следуем в фарватере российского рубля. При расширении пакета санкционных мер в отношении РФ позиции рубля могут ухудшиться, а вместе с ней станет плохо и нашей национальной валюте.

Хорошая новость заключается в том, что с учётом значительной сырьевой составлявшей экспорта Россия сейчас находится в более благоприятной ситуации, чем в 2014 г., что может оказать рублю определённую поддержку. Цена на нефть марки Brent растёт, на многолетних максимумах остаются цены на металлы, уголь, удобрения. Всё это может привести к тому, что у западных стран не получится развернуть полноценную экономическую блокаду российской экономики.

Откройте, вам пакет

Ещё один существенный риск для белорусской экономики кроется в введении дополнительных санкций, которые могут затронуть прежде всего банковскую систему и коснуться предприятий с российским капиталом. Именно банки могут стать первыми жертвами санкций за счёт того, что они в отличие от предприятий реального сектора гораздо больше интегрированы в международную финансовую систему.

Угроз для импорта нет. А вот для сальдо есть

Отдельного внимания заслуживает вопрос о влиянии военного конфликта на торговые отношения Беларуси и Украины. Правительство считает, что особых причин для беспокойства нет. Анализ номенклатуры товаров, импортируемых в Беларусь из Украины, показывает, что критически важных позиций, которые нельзя было бы заместить, там нет.

Вместе с тем представителей агропромышленного комплекса беспокоит вопрос поставки белкового сырья, которое поступало из Украины. Этот вопрос, по мнению первого вице-премьера, можно в перспективе решить.

Что же касается экспорта, то речь идёт главным образом о нефтепродуктах, на долю которых приходится 70% белорусского экспорта в Украину. Правительство рассчитывает переориентировать эти потоки на российский рынок. Правда, остаётся непонятным, почему нефтепродукты, которые произведены в РБ, будут востребованы на российском рынке, где достаточно своих производителей.

И ещё вопрос – по какой цене будут осуществляться поставки? Украинский рынок для Беларуси был премиальным и высокомаржинальным, при переориентации поставок на российский рынок вряд ли удастся сохранить такие условия.

Рефинансировать госдолг будет сложнее

Введение санкций против российских банков и госдолга, необходимость субсидирования ДНР и ЛНР из российского бюджета, снижение инвестиционной активности на российском фондовом рынке и рост процентных ставок – все это в совокупности ухудшает для Беларуси возможности по привлечению займов от России для рефинансирования государственного долга. Конечно, предоставление финансирования – вопрос скорее политический, чем экономический, однако уже сейчас можно сказать, что спектр возможных вариантов для РБ стремительно ухудшается.

Беларусь имеет шанс «за компанию» получить новый пакет санкций, направленный прежде всего против банков. Ухудшение торговых отношений грозит резким ростом отрицательного сальдо внешней торговли, а возможностей по рефинансированию долга станет меньше. Словом, 2022 год (не самый простой в экономическом отношении) Беларусь решила пройти на максимальном уровне сложности.