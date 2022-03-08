Конкурентоспособность отечественных товаров внутри страны снижается, расходы населения сократились, а бюджет на покупки в столице и регионах отличается всё больше, пишет «Белорусы и рынок».

Импорт наступает

По итогам 2021 года доля товаров отечественного производства в розничном товарообороте составила 59,2 %, что на 0,6 п. п. меньше, чем в 2020-м. По-прежнему среди них значительный удельный вес имеют продовольственные товары, и по ряду позиций (мясо, сливочное масло, яйца, сахар) спрос практически полностью удовлетворялся за счёт продукции белорусских производителей.

Однако по сравнению с позапрошлым годом доля белорусских продовольственных товаров в розничном товарообороте снизилась на 0,5 п. п., до 76,6 %. Уменьшилась по сравнению с позапрошлым годом и доля отечественных непродовольственных товаров: на 0,3 п. п., до 40,6 %.

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Казалось бы, изменения небольшие. Однако если проанализировать динамику, можно увидеть, что за последнее десятилетие доля белорусских товаров на внутреннем рынке постоянно сокращается, а удельный вес импортных неуклонно увеличивается.

Так, за 2011–2021 годы доля импортных товаров в розничном товарообороте выросла с 24,3 до 40,8 %. При этом доля импортной продукции в розничном обороте продовольственных товаров увеличилась с 14,5 до 23,4 %, а доля импортных непродовольственных товаров выросла с 36,5 до 59,4 %.

Согласно статистике, белорусские товары стали уступать многим зарубежным аналогам. Так, за 2011–2021 годы доля импортных овощей на внутреннем рынке выросла с 13,4 до 26,3 %, масла растительного — с 69,2 до 85,4 %. Увеличился также удельный вес импортной рыбы, соков, круп.

В сегменте непродовольственных товаров расширение присутствия импортных производителей ещё более заметно. За 2011–2021 годы доля импортных телевизоров в продаже выросла с 23,6 до 87,7 %, холодильников и морозильников — с 24 до 64,8 %, строительных материалов — с 36,7 до 57,6 %.

Как видим, по многим товарам, которые пользуются регулярным спросом у населения, за последнее десятилетие белорусские производители утратили позиции на внутреннем рынке, и в конкурентной борьбе побеждают импортеры.

Правда, стоит отметить, что за этот период белорусским производителям удалось снизить долю импорта в сегменте фармацевтической продукции.

Региональные особенности шопинга

Характерной чертой меняющейся ситуации на потребительском рынке являются региональные различия. На столичный регион (Минск и Минскую область) приходится почти половина розничного товарооборота Беларуси (47,6 %). Удельный вес других областей в республиканском объёме розничного товарооборота относительно невелик — колеблется от 8,7 до 12,2 %.

То, что в регионах расходы на покупки гораздо скромнее, чем в Минске, подтверждает структура розничного товарооборота. Если в столице в общем объёме розничных продаж преобладают непродовольственные товары (их доля составляет 60,6 %), то во всех областях более половины розничного товарооборота приходится на продовольственные товары.

Объём розничного товарооборота на душу населения также указывает на то, что в регионах шопинг совсем не тот, что в Минске. Сопоставление объёма продаж с численностью населения говорит о том, что у жителей столицы потребительские расходы гораздо выше, чем в других регионах.

Так, если в Минске розничный товарооборот на душу населения в 2021 году превысил 9,1 тыс. рублей, то в Минской области составил менее 7 тысяч, а во всех остальных областях не достиг и 6 тыс. рублей, а зачастую не превышал 5,5 тыс. рублей на душу населения.

В районах ситуация вообще плачевная. Примерно две трети районов имеют розничный товарооборот на душу населения менее 4 тыс. рублей, а в наиболее бедных районах и вовсе ниже 3 тыс. рублей.

Обращает на себя внимание тот факт, что за последнее десятилетие межрегиональные различия в потребительских расходах между столицей и регионами выросли и бюджет на покупки, судя по статистике, у белорусов (в зависимости от места проживания и работы) стал совсем разным.

Потребительского бума больше нет

Активность на потребительском рынке Беларуси тесно коррелирует с двумя индикаторами — темпами роста розничного кредитования и реальными располагаемыми доходами граждан. Последний показатель учитывает инфляцию и отражает изменение реальных доходов населения, доступных для потребления и сбережений после уплаты обязательных платежей (налогов и сборов).

На фоне роста зарплат и низкой инфляции реальные располагаемые доходы населения в 2018–2019 годах ежегодно увеличивались на 6–8 %. В этот период наблюдались и высокие темпы розничного кредитования. Не удивительно, что в стране фиксировались довольно высокие темпы роста розничного товарооборота — до 8 % в год.

В последние же два года о потребительском буме в стране говорить не приходилось. В прошлом году на фоне пандемии и ускорения инфляции темпы роста реальных располагаемых доходов граждан замедлились до 2 %. Кроме того, задолженность населения по потребительским кредитам не увеличивалась, что свидетельствует о стагнации рынка розничного кредитования.

Как следствие, в 2020 и 2021 годах темпы роста розничного товарооборота в Беларуси замедлились до 2,1 и 1,6 %.

А каким можно ожидать развитие потребительского рынка в 2022 году?

Банки, которые всегда рады стимулировать рост этого рынка кредитами, пока придерживаются консервативных оценок и не видят источников для потребительского бума. При нынешних высоких ставках (20–30 % годовых) объём выдачи потребительских кредитов в 2022 году расти не будет, предположил топ-менеджер одного из банков.

Ускорения розничного товарооборота за счёт быстрого увеличения реальных располагаемых денежных доходов населения, по мнению экономистов, также не стоит ждать. В таких условиях источники для заметного увеличения розничного товарооборота пока не просматриваются. Согласно прогнозу Евразийского банка развития, в 2022 году в Беларуси будет наблюдаться «сдержанная динамика внутреннего спроса».