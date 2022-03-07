«Увидела парня какого-то незнакомого, даже испугалась». О каких подарках мечтают случчанки разных возрастов

Женский праздник — это весна, радость, хорошее настроение и, конечно, подарки! «Кур’ер» спросил у случчанок, какой подарок они хотели бы получить на 8 марта в этом году. Также девушки и женщины вспомнили, какие презенты они запомнили надолго.

Тересса

«Конечно, на 8 марта хотелось бы получить цветы. Это лучший подарок.

Однажды зять подарил билеты на концерт Григория Лепса в Солигорске. Он знал, что я люблю слушать этого исполнителя, поэтому выбрал именно его. Очень приятно было!».

Дарья

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«Хочется что-то практичное. Например, наушники. Пару лет назад тётя подарила цепочку с кулоном — это памятный подарок».

Ульяна

«На 8 марта хочу какую-нибудь мягкую игрушку. Когда я была маленькая, мне подарили собаку. Пожалуй, это самый запоминающийся подарок, который я получала».

Антонина

«В качестве подарка на 8 марта мечтаю о собаке. Сын живёт в другом городе, он в прошлом году прислал мне курьером букет цветов. Помню, увидела парня какого-то незнакомого, даже испугалась. Думаю: «Мама родная, кто это может быть?». Дверь открываю, а он стоит с букетом роз. Вроде поклонников уже и нет. Потом сыну позвонила, а это оказывается его рук дело. Такой неожиданный и очень приятный сюрприз!»