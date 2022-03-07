Ребёнок взрослеет, и его потребности возрастают. Появляются друзья, на которых он ориентируется так же, как и на их финансовый статус. Карманные деньги подростку становятся просто необходимы. В каких-то семьях эту проблему решают родители, но не у всех есть такая возможность. Две школьницы из Слуцка рассказали, как они зарабатывают на карманные расходы (имена героинь изменены по их просьбе).

Даша, 14 лет. Выгуливает собак

К этой мысли девушка, по её словам, пришла случайно. Как-то на уроке английского языка в школе читали текст, в котором рассказывалось, как её зарубежные сверстники подрабатывают, выгуливая собак за оплату.

«Мне такая идея понравилась, и я тоже решила попробовать. По соседству со мной живёт пожилая женщина, и ей тяжело гулять с собакой. Я её хорошо знаю, поэтому предложила ей свои услуги, — рассказала Даша. — Мы договорились, что, когда ей нужно, она будет мне звонить. Я ей не говорила, сколько платить, она даёт, сколько считает нужным. Иногда вывожу собаку утром или вечером. А бывает, что и два раза по полчаса. Сначала я гуляла только с собакой соседки, но потом она рассказала обо мне своим знакомым. Сейчас у меня уже четыре таких собаки. Могу прогуливать даже двоих сразу. Я занимаюсь этим примерно пять месяцев. За неделю получается около 30-50 рублей, иногда меньше. Пока не надоело, да и деньги, хоть и небольшие, всегда пригодятся.

Реклама

Приучить к себе собак было не сложно. Во-первых, я их люблю, они такие отзывчивые. При первом знакомстве давала им обнюхать себя, ласково разговаривала, гладила. Иногда даю им лакомства, они радуются. Мне нравится этим заниматься. Деньги пока в основном откладываю. Но иногда хожу с друзьями в кафе. Хочу купить беспроводные наушники».

Света, 13 лет. «Делает» ногти

Освоить маникюрное дело Света захотела в 10 лет. Сначала ей было интересно делать красивые ногти себе. Мама пошла навстречу желанию дочери. Купила ей маникюрный набор, лампу для сушки и разные гель-лаки и приспособления.

«Я несколько месяцев сидела в интернете и слушала разные мастер-классы и онлайн-курсы, — рассказала Света. — Сначала тренировалась на себе, на маме и бабушке. Первый раз на то, чтобы провести наращивание ногтей «на формы», ушло 7 часов. Когда освоилась, то стала делать подругам. Потом на своей страничке в Instagram рассказала и показала, какие ногти делаю. Выставила даже пост: «Девочки, записываемся на маникюр». Написала одна девочка. Ей первое наращивание делала «на формы», провозилась долго, но ей понравилось. Я переживала, что что-то не получится. Но потом она пришла ещё раз, значит, всё хорошо. Самые удачные работы показываю в TikTok. Девочки стали писать, просить сделать им такие же. В месяц приходят одна-две девушки, которых уже считаю постоянными клиентками. Но есть такие, которые заходят изредка: что-то подкорректировать, сменить покрытие. Я беру за работу почти вдвое дешевле, чем в салоне. И все довольны. Ногти постоянной клиентки знаю хорошо. Много времени этому уделять не могу, но на вкусняшки мне хватает, на какие-то вещицы. Покупаю маме и бабушке на праздники подарки сама. Тоже приятно. Часть денег откладываю на лето».