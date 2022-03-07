7 лучших приложений для обмена сообщениями, которые работают без интернета

В этой статье «Оки Доки» перечисляют лучшие приложения для автономного обмена сообщениями, которые позволят вам общаться с близкими при полном отсутствии интернета.

Лучшие приложения для обмена сообщениями в автономном режиме, работающие без интернета

Прежде чем мы перейдем к нашему списку, давайте сначала немного поговорим о технологиях этих приложений. Это поможет нам понять не только, как работает это приложение, но и его ограничения. Вместо использования мобильных данных или данных Wi-Fi, таких как популярные приложения для обмена сообщениями, такие как WhatsApp, автономные приложения для обмена сообщениями создают в вашем телефоне одноранговую ячеистую сеть Bluetooth или сеть на основе Wifi Direct, что устраняет необходимость в услугах мобильной передачи данных.

Ячеистая сеть — это тип сетевой технологии, где каждый узел связан друг с другом. Сеть использует эти узлы для передачи данных между устройствами. Таким образом, если на вашем устройстве установлены одинаковые приложения для обмена сообщениями в автономном режиме, вы можете общаться друг с другом без интернета. Прелесть ячеистой сети в том, что она не только обеспечивает прямую одноранговую связь, но и может передавать информацию на все близлежащие устройства.

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В заключение, он также может использовать узлы для отправки сообщений на устройства, находящиеся вне диапазона, используя другие узлы в качестве узлов передачи данных, Эта последняя функция помогает приложениям для обмена сообщениями в автономном режиме преодолеть один из самых больших недостатков — «диапазон». В прямом одноранговом обмене сообщениями приложение автономного обмена сообщениями обычно имеет радиус действия около 100 метров. Однако, если в области достаточно устройств, приложение может использовать эти устройства в качестве узлов для передачи сообщений на большие расстояния.

Как вы уже догадались, использование технологии ячеистой сети Bluetooth или WiFi также имеет свои недостатки. Во-первых, это зависимость от работающих узлов. Таким образом, если в области меньше устройств, вы не сможете отправлять свои сообщения далеко. Кроме того, вы ограничены областью деятельности и не можете отправлять сообщения за пределы этой области. Наконец, вы не сможете отправлять большие фотографии или мультимедийные файлы, так как скорость соединения слишком низкая, чтобы те могли работать.

Список лучших приложений для обмена сообщениями

Bridgefy — обеспечивает связь и подключение смартфонов на расстоянии в 100 метров, используя встроенную Bluetooth-антенну.

Приложение также имеет режим радиопередатчика, с помощью которого можно отправлять сообщения всем пользователям приложения в радиусе сигнала, даже если у вас нет их контактов. Эта функция может пригодиться, если вы нуждаетесь в помощи или хотите сообщить об опасности. Операционная система: Android, iOS.

Briar — это приложение для обмена сообщениями в автономном режиме для Android, которое обещает безопасный обмен сообщениями, не требуя каких-либо мобильных данных или WiFi-соединения. Здесь компания уделяет гораздо больше внимания безопасности, чтобы ваши сообщения всегда оставались конфиденциальными. Briar использует сети Wi-Fi и Bluetooth для формирования ячеистой сети, обеспечивающей поток ваших сообщений. Операционная система: Android.

Fire Chat — это хорошее приложение для обмена сообщениями в автономном режиме, которое предоставляет бесплатные одноранговые сообщения и работает с или без доступа в интернет или с сотовых данных для отправки текста и изображений. Вы можете использовать это приложение в любом месте без подключения к данным. Если вы находитесь в самолёте, общественном транспорте, круизных лайнерах, кампусах и многолюдных мероприятиях, приложение будет работать. Сетка является частной, и ваши сообщения в безопасности. Так что никто не сможет отследить ваши сообщения. Самое приятное в Fire Chat — это то, что он использует радио Bluetooth и WiFi, которые образуют более прочные соединения. Операционная система: Android, iOS.

Signal Offline Messenger — это одно из лучших приложений для обмена сообщениями офлайн на рынке. Вместо использования ячеистой сети Bluetooth, такой как Bridgefy, Сигнал Offline Messenger использует сеть WiFi-Direct. Приложение позволяет отправлять сообщения друг другу в радиусе 100 метров. Вы можете отправлять сообщения один на один или в групповой трансляции. Самое приятное, что сигнальное сообщение полностью защищено и позволяет отправлять текстовые, аудио, фото и даже видео сообщения. Вы можете использовать Сигнал в местах, где трудно найти интернет-соединение, таких как круизное судно, сафари по дикой природе, музыкальные фестивали или когда ваш пакет данных заканчивается во время поездки за границу. Операционная система: Android.

Vojer — приложение создает вокруг вас собственную безопасную и надёжную ячеистую сеть для анонимного однорангового микро-взаимодействия с вашими друзьями и коллегами. Будь то кемпинг в горах или за границей, Vojer поможет вам оставаться на связи с друзьями без подключения к интернету., Приложение поддерживает обмен текстовыми и фотосообщениями, и это здорово. Соединение является безопасным и анонимным, поэтому никто не может просто прочитать ваши сообщения. Приложение использует радио Bluetooth и WiFi для создания более прочных соединений. В целом это хорошее приложение для iPhone для отправки сообщений в автономном режиме, и вы должны проверить его. Единственным недостатком является то, что это платное приложение. Операционная система: iOS.

Serval Mesh — позволяет общаться с помощью голосового вызова, текстовых сообщений или передачи файлов. Для фактического использования этого приложения вам понадобится как минимум один друг, у которого оно установлено. Операционная система: Android.

Near Peer — приложение поддерживает как групповой, так и приватный чат. Вы можете отправлять сообщения, даже если получатель не находится в зоне действия, и он автоматически доставит сообщение, как только он придёт в зону действия. Приложение предоставляет поддержку для рисования сообщений, что может быть полезно в некоторых ситуациях. Однако, одна вещь, которую разработчик не упоминает, — это шифрование в приложении, что заставляет немного опасаться. Операционная система: Android.