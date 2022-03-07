Уже почти двадцать лет я пишу новости. Больше десяти из них — преподаю эту науку, анализирую процесс распространения информации, создаю новостные дайджесты, рассказывает Саша Азмин.

Утром 24 февраля мы проснулись в другой новостной реальности, в которой некритичный подход к информации приводит к непоправимым последствиям. Буквально — «словом можно убить, словом можно спасти». Сейчас новостная информационная атака может сломать хрупкий мир там, где он еще есть, рассорить семью, подорвать психическое здоровье.

Большинство пособий по борьбе с фейками предлагают целый свод правил, соблюдение которых требует и технических знаний, и усидчивости. Правила эти примерно такие: «Найдите независимое подтверждение», «Сверьте метаданные», «Изучите вопрос глубже».

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Читатель всем этим заниматься, конечно, не будет. Хуже того: он уверен, что его-то не обманешь точно — и в результате нередко распространяет фейки.

Чтобы такого с вами не случилось, я написал руководство по чтению новостей в военное время. Оно короткое и, я надеюсь, очень понятное — именно такое нам всем сейчас и нужно.

Сразу оговорюсь. Принципы, о которых вы сейчас прочитаете, не те, которыми пользуются профессиональные журналисты или фактчекеры.

Их задачи и навыки проверки информации принципиально отличаются от ваших. Каждое изображение они изучают с лупой, каждый источник «пробивают» перед публикацией — чтобы определить, можно ли ему доверять.

Все это требует большого количества времени и умственных затрат. Причем в большинстве случаев оказывается, что доверять источнику нельзя и силы потрачены впустую. Так что, если вы не хотите выгореть за неделю, с журналистами и аналитиками соревноваться не стоит.

Ваша стратегия — не в том, чтобы определять достоверность каждого сообщения, которое вы видите. Она в том, чтобы серьезно сократить информационный поток и игнорировать любые сомнительные новости. Это снижает когнитивную нагрузку и снимает паралич воли, с которым сейчас многие столкнулись.

Возьмите на вооружение эти принципы — их восемь

Главный принцип — полное недоверие всем источникам. Вам нужно выстроить свою информационную оборону — выделите на это полчаса, а лучше даже час. Для начала объявите всем своим привычным источникам импичмент. Всем — медиа, телеграм-каналам, блогам. Затем аккуратно выберите один источник — тот, которому действительно доверяете. Само собой, у него должна быть прозрачная информационная политика и хорошая новостная служба. Не стоит выбирать в качестве первого источника телеканал или любое другое медиа с упором на «картинку». Мозг рад обманываться, когда видит изображение с закадровым голосом. А вот текстовое сообщение приходится осмыслять.

Вам нужно выстроить свою информационную оборону — выделите на это полчаса, а лучше даже час. Для начала объявите всем своим привычным источникам импичмент. Всем — медиа, телеграм-каналам, блогам. Затем аккуратно выберите один источник — тот, которому действительно доверяете. Само собой, у него должна быть прозрачная информационная политика и хорошая новостная служба. Не стоит выбирать в качестве первого источника телеканал или любое другое медиа с упором на «картинку». Мозг рад обманываться, когда видит изображение с закадровым голосом. А вот текстовое сообщение приходится осмыслять. Теперь медленно расширьте список источников. Как и в предыдущем пункте, руководствуйтесь в первую очередь здравым смыслом. Но и немного подогреть его паранойей лишним не будет. При этом имейте в виду, что ни в одном источнике вы не можете быть уверены на сто процентов, так что не корите себя за возможные ошибки. Как отбирать источники? Вот несколько советов. В целом коллектив — лучше, чем один человек. Независимый коллектив, чью работу оплачивают читатели, лучше, чем существующий неизвестно за чей счёт или на государственные (а также окологосударственные) деньги. А ещё большой плюс — выраженная антивоенная позиция. Обман во имя мира гораздо труднее представить, чем обман во имя войны.

Как и в предыдущем пункте, руководствуйтесь в первую очередь здравым смыслом. Но и немного подогреть его паранойей лишним не будет. При этом имейте в виду, что ни в одном источнике вы не можете быть уверены на сто процентов, так что не корите себя за возможные ошибки. Как отбирать источники? Вот несколько советов. В целом коллектив — лучше, чем один человек. Независимый коллектив, чью работу оплачивают читатели, лучше, чем существующий неизвестно за чей счёт или на государственные (а также окологосударственные) деньги. А ещё большой плюс — выраженная антивоенная позиция. Обман во имя мира гораздо труднее представить, чем обман во имя войны. Ограничьте себя. Двух-трёх источников вполне достаточно, а пяти хватит за глаза. Чем больше источников, тем выше риски дезинформирования, так что не жадничайте. В то же время губительна не только ложь, но и умолчание. Многие СМИ начнут обходить важные темы — поэтому для полноты картины вам нужны минимум два источника. Ещё помните, что в военное время наверняка проснутся «спящие» малоизвестные СМИ. Если вы не знаете какое-то издание — лучше вам его и не знать. Некоторые медиа по звонку меняют тональность, обманывая доверие аудитории. А в некоторых совсем недавно специально сменили менеджмент на лояльный. Для верности изучите историю последних кадровых перестановок в выбранном вами издании.

Двух-трёх источников вполне достаточно, а пяти хватит за глаза. Чем больше источников, тем выше риски дезинформирования, так что не жадничайте. В то же время губительна не только ложь, но и умолчание. Многие СМИ начнут обходить важные темы — поэтому для полноты картины вам нужны минимум два источника. Ещё помните, что в военное время наверняка проснутся «спящие» малоизвестные СМИ. Если вы не знаете какое-то издание — лучше вам его и не знать. Некоторые медиа по звонку меняют тональность, обманывая доверие аудитории. А в некоторых совсем недавно специально сменили менеджмент на лояльный. Для верности изучите историю последних кадровых перестановок в выбранном вами издании. Игнорируйте официальные источники. Не обращайте внимания на сообщения СМИ с госучастием. Именно через них течет пропаганда и дезинформация. Исключите их новости из ваших лент, даже если вы доверяете некоторым работающим там журналистам лично. И помните: контролировать информационное пространство во время боёв важно как для агрессора, так и для того, кто защищается. Роскомнадзор уже продемонстрировал, как выглядит идеальная для государства информационная картина. На днях ведомство потребовало от СМИ при освещении войны использовать только информацию из российских официальных источников. Де-факто это акт военной цензуры. Единственное, что игнорировать нельзя, — это указы и законы, объявления чрезвычайного положения и мобилизации. Однако новые официальные правила, прописанные нечетко, часто оставляют простор для толкования. Чехарда подзаконных актов во время пандемии показала — если вы не юрист, лучше дождаться объяснения надежного источника.

Когда дело касается инфраструктуры, читайте первоисточники. Если аэропорт отменил рейсы, об этом сообщит сайт аэропорта. Если Центробанк вливает деньги в экономику, об этом есть пресс-релиз ЦБ. И так далее. Это правило, конечно, не без исключений, но риски быть обманутым через приложение банка заметно ниже. Поэтому никогда не верьте только комментариям в социальных сетях («Доллары в банкоматах закончились») или только новости какого-нибудь медиа («Доллары ещё есть»). Комментарий мог оставить бот, а новость могла устареть. Характерный пример: начало войны сильно ударило по финансовой системе России. Новости об этом стоит воспринимать как повод разобраться в том, что происходит с вашими деньгами прямо сейчас. А полную и достоверную информацию каждый может получить на сайте банка или в банковском приложении.

Если аэропорт отменил рейсы, об этом сообщит сайт аэропорта. Если Центробанк вливает деньги в экономику, об этом есть пресс-релиз ЦБ. И так далее. Это правило, конечно, не без исключений, но риски быть обманутым через приложение банка заметно ниже. Поэтому никогда не верьте только комментариям в социальных сетях («Доллары в банкоматах закончились») или только новости какого-нибудь медиа («Доллары ещё есть»). Комментарий мог оставить бот, а новость могла устареть. Характерный пример: начало войны сильно ударило по финансовой системе России. Новости об этом стоит воспринимать как повод разобраться в том, что происходит с вашими деньгами прямо сейчас. А полную и достоверную информацию каждый может получить на сайте банка или в банковском приложении. Эмоции — зло. Новости во время конфликта стоит использовать только как инструмент для принятия важных решений. Эмоции в этом деле только мешают, поэтому игнорируйте эмоциональные сообщения. Речь не о том, что любая новость, вызывающая эмоцию, — ложь. Просто все новости отныне делятся на эмоциональные и полезные. Лучший инструмент массового контроля — простая речь, вызывающая сильные чувства, под влиянием которых хочется действовать. Если вы видите оценочные суждения вроде «их подлые шпионы, наши бравые разведчики» — пропускайте, не давайте автору второго шанса. Тому, как работают идеологизированные речи, содержащие штампы и таргетированную ненависть, посвящен классический труд Виктора Клемперера «LTI. Язык Третьего рейха». Найдите его в Сети и обязательно прочтите. Это отличная прививка от обработки такого рода. Язык войны не должен стать вашим языком. Если замечаете, что используете не свои слова, попытайтесь объяснить себе, что вы на самом деле рассказываете.

Новости во время конфликта стоит использовать только как инструмент для принятия важных решений. Эмоции в этом деле только мешают, поэтому игнорируйте эмоциональные сообщения. Речь не о том, что любая новость, вызывающая эмоцию, — ложь. Просто все новости отныне делятся на эмоциональные и полезные. Лучший инструмент массового контроля — простая речь, вызывающая сильные чувства, под влиянием которых хочется действовать. Если вы видите оценочные суждения вроде «их подлые шпионы, наши бравые разведчики» — пропускайте, не давайте автору второго шанса. Тому, как работают идеологизированные речи, содержащие штампы и таргетированную ненависть, посвящен классический труд «LTI. Язык Третьего рейха». Найдите его в Сети и обязательно прочтите. Это отличная прививка от обработки такого рода. Язык войны не должен стать вашим языком. Если замечаете, что используете не свои слова, попытайтесь объяснить себе, что вы на самом деле рассказываете. Социальные сети и мессенджеры — ненадежны. И у вас, и у ваших близких в друзьях в социальных сетях много ждущих своей очереди троллей. В военное время им буквально спускают контент-планы — о чём и как писать. Эти сообщения могут появиться не только в вашей ленте, но и в комментариях под вашими постами. Так что старайтесь отсекать контент из социальных медиа и других алгоритмических лент. Те 20% информации, которые вы получите с помощью своей контролируемой паранойи, дадут вам 80% картины происходящего. Остальные 20% вы по соцсетям не соберёте. А вранье вас найдёт в любом случае. Просто потому, что для его распространения организуют скоординированные кампании.

И у вас, и у ваших близких в друзьях в социальных сетях много ждущих своей очереди троллей. В военное время им буквально спускают контент-планы — о чём и как писать. Эти сообщения могут появиться не только в вашей ленте, но и в комментариях под вашими постами. Так что старайтесь отсекать контент из социальных медиа и других алгоритмических лент. Те 20% информации, которые вы получите с помощью своей контролируемой паранойи, дадут вам 80% картины происходящего. Остальные 20% вы по соцсетям не соберёте. А вранье вас найдёт в любом случае. Просто потому, что для его распространения организуют скоординированные кампании. И последнее: не бойтесь что-то пропустить. Если вы будете придерживаться описанной выше информационной диеты, у вас обязательно появится ощущение, будто вы пропускаете что-то очень важное. Да, это так. Вы пропускаете мирную жизнь. Вы — не по своей вине — размениваете свой профессионализм и внимание на ужасы войны. Поэтому потратьте освободившееся время на то, что у вас получается. Работайте, творите, размышляйте, создавайте. Только так ваш мозг не окажется в бесконечном дне сурка.

Во время информационной войны увернуться от ударов практически невозможно. Ваши источники вас разочаруют. Ваши друзья поверят в очевидную чушь. Возможно, само информационное пространство покажется вам невыносимым.

Но не стоит отчаиваться. Чтобы противостоять информационному мраку и дезинформации, достаточно усвоить всего один принцип. Его давным-давно предложил американский писатель-фантаст Роберт Шекли в книге «Координаты чудес»:

«…всё доброе действует открыто; всё злое непременно хитрит, трусливо прикрываясь иллюзиями, масками, грёзами».

Тому, кто ничего не скрывает, веры всегда больше. Анонимам, троллям, неизвестно откуда вынырнувшим телеграм-каналам, невнятным — якобы с мест — кадрам веры нет.