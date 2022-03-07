Кто-то хотел купить стройматериалы, приобрести товар в рассрочку, взять кредит… «Кур’ер» узнал у случчан, как они реагируют на меняющиеся реалии последних дней из-за роста курсов валют и ограничений, которые возникли после начавшихся 24 февраля боевых действий в Украине.

1. Магазины уже пересматривают цены

Случчане пишут: «Вы цены в «21 веке» видели? У меня зрачки в три раза увеличились». Другие спрашивают, как что-то покупать, если вчера товар стоил 90 рублей, а сегодня — 160 рублей.

Один читатель рассказал, что брал упаковку гречневой крупы по 2,5 рубля, а в магазине ему сказали, что скоро будет новый привоз, и цены могут увеличиться. Так в магазинах уже сложно найти эту крупу по ценам ниже четырёх рублей.

Также случчане сообщали в редакцию о подорожании охлаждённой красной рыбы.

2. Исчезла рассрочка или сократился её срок

Некоторые магазины по продаже техники и мебели временно убрали возможность продажи товаров в рассрочку. Другие сократили её период до 7 и 12 месяцев, хотя раньше давали на 24 месяца.

Реклама

3. Про стройматериалы

Один из слуцких продавцов стройматериалов рассказал «Кур’еру», что они давно не привозят украинские обои. Есть только в остатке. Сейчас из-за курса доллара цены на новые поставки выросли на 30%. Российские фабрики работают по предоплате, потому что предприятия не знают, как будут работать, какая будет себестоимость обоев.

4. Про аренду квартир

Выросший курс доллара сказывается и на арендаторах квартир. Многие читатели рассказывают «Кур’еру», что хозяева просят платить по действующему курсу. Есть те, кто ещё не обсуждал с владельцами квартир новые условия оплаты. «Арендная плата не меняется, но за счёт курса для тех, кто зарабатывает в рублях, растёт», — написала случчанка. Другая девушка сказала: «Хозяйка пока ничего не говорила, но очень надеемся, что оплату снизит».

5. Про медицинские препараты

В одной из коммерческих аптек Слуцка «Кур’еру» рассказали, что проблем с наличием украинский лекарств нет. Но люди переживают, что эти препараты пропадут и покупают с запасом.

6. Про украинские газовые котлы

Один случчанин поделился радостью, что накануне успел купить газовый котёл из Житомира. Мужчина предположил: «Наверно, сейчас из продажи исчезнут».

7. Про гранитные памятники

Сейчас фирмы, которые занимаются благоустройством захоронений, переживают, что пропадёт украинский гранит. Его используют для производства памятников.

8. Про косметику

Жители Слуцка волнуются, что из продажи исчезнут украинские краски для волос и шампуни, которые пользуются спросом и недорогие.

9. Про крупные покупки

Многие случчане отложили крупные покупки, чтобы в случае чего закупиться товарами первой необходимости — продуктами, медикаментами и предметами гигиены.

В одном из строительных магазинов Слуцка продавцы рассказали, что покупатели разобрали электрические генераторы за 600-700 рублей. Возможно, это связано с началом сезона, или люди опасаются перебоев с электроэнергией.

10. Начинают пропадать украинские товары

В нескольких магазинах нет каменной пищевой соли из Украины. Заведующий «Евроопта» в ТЦ «Маяк» сказала «Кур’еру», что этот товар уже давно не завозят.

11. Кредиты на недвижимость

Все банки Беларуси приостановили выдачу кредитов на недвижимость. В тоже время с 1 марта ставка рефинансирования поднялась до отметки 12%. Это значит, что у физических лиц, у которых кредиты привязаны к этому показателю, вырастут выплаты.

12. Заказы с Wildberries и Ozon

Случчане обращают внимание, что при заказе товаров на этих сайтах надо быть внимательными. Курс постоянно растёт, поэтому цена в белорусских рублях, указанная на Wildberries и Ozon, это не совсем то, что может заплатить человек по итогу.

Сотрудник одного из слуцких банков пояснила «Кур’еру», что при заказе на этих сайтах банк теперь не переводит белорусские рубли в российские. Происходит двойная конверсия: сначала российские рубли — в доллары, а потом уже в белорусские рубли. Из-за этого получается такая разница в ценах. «Лучшее решение сейчас — сделать карточку в RUB, конвертировать BYN в RUB и по ней рассчитываться на Ozon и Wildberries, — советует представитель банка. — Но надо учитывать, что почти все банки уже не работают с данными сервисами, оплата по картам не проходит, как и в Яндекс.Такси, SamsungPay, ApplePayи прочих».

13. Слуцкие водители «Яндекс.Такси» не могут получить свою зарплату

Сейчас таксисты, которые работают в «Яндексе» не могут вывести деньги, которые они заработали за поездки. У некоторых случчан машины взяты в аренду или в лизниг. Теперь их нечем оплачивать. Для многих водителей под угрозой сама возможность работать или подрабатывать.

Прочитайте в тему: Топ-10 продуктов и других товаров, которые Беларусь ввезла из Украины в 2021 году