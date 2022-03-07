Случчанин Сергей Вайцехович уже около 20 лет коллекционирует металлические модели машин. У него их более 850 штук. В основном это легковые, но есть немного мотоциклов, военной техники и грузовиков.

Сергею 32 года. Он ро­дил­ся и живёт в деревне Селище, где работает учителем исто­рии в местной школе. Вначале Сергей хотел связать свою жизнь с техникой, но у него больше гума­нитарный склад ума, и родные посоветовали поступать туда, где ему будет легче учиться. Так он стал учителем истории.

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Почему стал собирать машинки

«Обычно дети говорят первое слово «мама», «папа» или «баба», а моё было «машина», — рассказывает Сергей. — У родителей автомобиля не было, отец не умел водить. Но мой дедушка работал профессиональным шофёром, исколесил весь Советский Союз. Дядя — водитель автобуса в Слуцке. Двоюродный брат тоже в этой профессии. Можно сказать, что у меня водительская семья. Сам вожу Audi A4 с осени 2016 года. Это самая любимая модель в коллекции. Три года назад перекупил её у коллекционера из Череповца.

Машинки стал любить с 3-4 лет. Даже была первая коллекция — пластиковая раллийная «Лянча», металличе­ская ГАЗ-21 «Волга», ещё несколько машинок. Я потом их отдал старшему племяннику.

Когда учился в шко­ле, у нас был военрук, у которого на полке стояли уазики из настоящего металла, москвичи. Мы, когда заходили в кабинет, смотрели горящими глазами на всё это. Тогда я и захотел, чтобы у меня была такая полоч­ка. Вот она выросла до размеров шкафа. Свою коллекцию начал собирать с начала 2000-х.

Как выбирает машинки

Найти что-то стоящее очень непросто. Сейчас вроде и моделей хвата­ет, но когда коллекционируешь, то не покупаешь всё подряд, а берёшь, что тебе нужно. Ищу модели тех машин, которые боль­ше всего нравились в детстве. Потом уже всё остальное.

Например, когда-то смотрел фильм «Форсаж». Понравились японские машины, и захотел собрать все машины из этого кино. Есть Nissan серебристый с синими полосками из второй части. Ещё там был чёрный американский Dodge, который становится на дыбы.

В городе обхожу все торговые точки, но часто там лежит одно и то же, интересное найти сложно. Поэтому пришёл на «Куфар» и AliExpress.

На «Куфаре» есть модели советских машин стоимостью от 60-70 рублей и выше. У меня бюджетный вариант коллекции. Есть модели «Жигулей», «Запарожца». Моя первая настоящая машина — ВАЗ-2107 вишнёвого цвета, а у дедушки была фиолетовая «копейка». В 8 лет мне давали её «порулить». Это тоже яркие воспоминания.

Сколько моделей в коллекции

Последний раз насчитал 852 модели. Сейчас пополняю коллекцию раз в месяц. У меня часто спрашивают, сколько она стоит. Лет пять назад оценивал в $5000. Уже мог бы себе купить настоящую машину за стоимость всей коллекции. Но продавать не вижу смысла.

Сколько готов потратить на одну машинку

Если в 2014 году модель стоила рублей 20, то сегодня в магазинах цена от 42 рублей и выше. За 8 лет подорожали в два раза. Максимальная сумма на одну модель, которую готов потратить, — 50 рублей.

Почему только металлические модели

Металлические машинки долговечнее. У меня был опыт с пластиком. Классную модель подарили одногруппники. Она стояла несколько лет. Потом случайно откололся кусок, и пластик раскрошился. С металлом проще: если краска отошла, модельку зачистил, загрунтовал и покрасил.

Как ухаживает за моделями

За машинками надо ухаживать особенно тщательно. Маленькие Hot Wheels храню в контейнере, потому что если протирать их тряпкой с водой, то можно повредить. Остальные вычищаю аккуратно кисточкой, использую влажные салфетки. Бывает, что на очистку всей коллекции по пол­кам уходит неделя. А раз в полгода обязательно надо чистить.

Коллекционеров гораздо больше, чем представлял

Я увлекаюсь 10 лет фото­графией. Делаю красивые фото маши­нок, выкла­дываю в свои группы во «ВКонтакте» и в Instagram. Коллекционеров гораздо больше, чем я мог себе представить — и в Слуцке, и в Минске, а за границей — тем более. Выкладываешь фотографии в Instagram, заходит много людей из Латинской Америки, Азии, поэтому веду блог на английском языке. Там больше развита культура моделизма.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от SVDiecast (@svdiecastcollection)

Что ученики говорят про коллекцию

Ученики знают про мою коллекцию. Один сказал: «Я бы был не против, чтобы вы меня усыновили». Мальчику 14 лет. Коллеги говорят, что посмотрели бы мои машинки, привели бы школьников на экскурсию, но пока коронавирус.

Что будет с коллекцией в будущем

Хочется свою коллекцию передать будущему поколению. Если у меня будет сын, то у меня есть план «Б». Отдельно откладываю машинки, с которыми можно играть. Если они сломаются, то их не жалко. Игрушка — это «Полесье», а тут уже серьёзнее. Уже потом пусть привыкает к папиному делу и дальше расширяет коллекцию.

О небольших проблемах

У всех коллекционеров есть проблема — место для хранения. На подоконник не поста­вишь, потому что на солнце выгорает краска. Место заканчивается, уже думаю искать модели, которые мне очень сильно хочется, а не все подряд.

Хотелось бы создать отдельную комнату для коллекции. На все стены поста­вить витрины, ещё одну — в центре комна­ты. Но пока жилищные условия не позволяют такое сделать.

Когда загораешься чем-то, то это уже не остановить. Никогда не сожалел, что начал собирать машинки. Это своего рода зависимость, но она более полезная, чем остальные».