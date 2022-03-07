Случчанин Сергей Вайцехович уже около 20 лет коллекционирует металлические модели машин. У него их более 850 штук. В основном это легковые, но есть немного мотоциклов, военной техники и грузовиков.

Сергею 32 года. Он ро­дил­ся и живёт в деревне Селище, где работает учителем исто­рии в местной школе. Вначале Сергей хотел связать свою жизнь с техникой, но у него больше гума­нитарный склад ума, и родные посоветовали поступать туда, где ему будет легче учиться. Так он стал учителем истории.

Реклама

Видео: Глеб Рулёв

Почему стал собирать машинки

«Обычно дети говорят первое слово «мама», «папа» или «баба», а моё было «машина», — рассказывает Сергей. — У родителей автомобиля не было, отец не умел водить. Но мой дедушка работал профессиональным шофёром, исколесил весь Советский Союз. Дядя — водитель автобуса в Слуцке. Двоюродный брат тоже в этой профессии. Можно сказать, что у меня водительская семья. Сам вожу Audi A4 с осени 2016 года. Это самая любимая модель в коллекции. Три года назад перекупил её у коллекционера из Череповца.

Машинки стал любить с 3-4 лет. Даже была первая коллекция — пластиковая раллийная «Лянча», металличе­ская ГАЗ-21 «Волга», ещё несколько машинок. Я потом их отдал старшему племяннику.

Когда учился в шко­ле, у нас был военрук, у которого на полке стояли уазики из настоящего металла, москвичи. Мы, когда заходили в кабинет, смотрели горящими глазами на всё это. Тогда я и захотел, чтобы у меня была такая полоч­ка. Вот она выросла до размеров шкафа. Свою коллекцию начал собирать с начала 2000-х.

«Я бы был не против, чтобы вы меня усыновили». Слуцкий учитель истории рассказал, как стал коллекционером машинок

Как выбирает машинки

Найти что-то стоящее очень непросто. Сейчас вроде и моделей хвата­ет, но когда коллекционируешь, то не покупаешь всё подряд, а берёшь, что тебе нужно. Ищу модели тех машин, которые боль­ше всего нравились в детстве. Потом уже всё остальное.

«Я бы был не против, чтобы вы меня усыновили». Слуцкий учитель истории рассказал, как стал коллекционером машинок

Например, когда-то смотрел фильм «Форсаж». Понравились японские машины, и захотел собрать все машины из этого кино. Есть Nissan серебристый с синими полосками из второй части. Ещё там был чёрный американский Dodge, который становится на дыбы.

«Я бы был не против, чтобы вы меня усыновили». Слуцкий учитель истории рассказал, как стал коллекционером машинок

В городе обхожу все торговые точки, но часто там лежит одно и то же, интересное найти сложно. Поэтому пришёл на «Куфар» и AliExpress.

На «Куфаре» есть модели советских машин стоимостью от 60-70 рублей и выше. У меня бюджетный вариант коллекции. Есть модели «Жигулей», «Запарожца». Моя первая настоящая машина — ВАЗ-2107 вишнёвого цвета, а у дедушки была фиолетовая «копейка». В 8 лет мне давали её «порулить». Это тоже яркие воспоминания.

Сколько моделей в коллекции

Последний раз насчитал 852 модели. Сейчас пополняю коллекцию раз в месяц. У меня часто спрашивают, сколько она стоит. Лет пять назад оценивал в $5000. Уже мог бы себе купить настоящую машину за стоимость всей коллекции. Но продавать не вижу смысла.

Сколько готов потратить на одну машинку

Если в 2014 году модель стоила рублей 20, то сегодня в магазинах цена от 42 рублей и выше. За 8 лет подорожали в два раза. Максимальная сумма на одну модель, которую готов потратить, — 50 рублей.

Почему только металлические модели

Металлические машинки долговечнее. У меня был опыт с пластиком. Классную модель подарили одногруппники. Она стояла несколько лет. Потом случайно откололся кусок, и пластик раскрошился. С металлом проще: если краска отошла, модельку зачистил, загрунтовал и покрасил.

«Я бы был не против, чтобы вы меня усыновили». Слуцкий учитель истории рассказал, как стал коллекционером машинок

Как ухаживает за моделями

За машинками надо ухаживать особенно тщательно. Маленькие Hot Wheels храню в контейнере, потому что если протирать их тряпкой с водой, то можно повредить. Остальные вычищаю аккуратно кисточкой, использую влажные салфетки. Бывает, что на очистку всей коллекции по пол­кам уходит неделя. А раз в полгода обязательно надо чистить.

«Я бы был не против, чтобы вы меня усыновили». Слуцкий учитель истории рассказал, как стал коллекционером машинок

Коллекционеров гораздо больше, чем представлял

Я увлекаюсь 10 лет фото­графией. Делаю красивые фото маши­нок, выкла­дываю в свои группы во «ВКонтакте» и в Instagram. Коллекционеров гораздо больше, чем я мог себе представить — и в Слуцке, и в Минске, а за границей — тем более. Выкладываешь фотографии в Instagram, заходит много людей из Латинской Америки, Азии, поэтому веду блог на английском языке. Там больше развита культура моделизма.

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от SVDiecast (@svdiecastcollection)

Что ученики говорят про коллекцию

Ученики знают про мою коллекцию. Один сказал: «Я бы был не против, чтобы вы меня усыновили». Мальчику 14 лет. Коллеги говорят, что посмотрели бы мои машинки, привели бы школьников на экскурсию, но пока коронавирус.

«Я бы был не против, чтобы вы меня усыновили». Слуцкий учитель истории рассказал, как стал коллекционером машинок

Что будет с коллекцией в будущем

Хочется свою коллекцию передать будущему поколению. Если у меня будет сын, то у меня есть план «Б». Отдельно откладываю машинки, с которыми можно играть. Если они сломаются, то их не жалко. Игрушка — это «Полесье», а тут уже серьёзнее. Уже потом пусть привыкает к папиному делу и дальше расширяет коллекцию.

«Я бы был не против, чтобы вы меня усыновили». Слуцкий учитель истории рассказал, как стал коллекционером машинок

О небольших проблемах

У всех коллекционеров есть проблема — место для хранения. На подоконник не поста­вишь, потому что на солнце выгорает краска. Место заканчивается, уже думаю искать модели, которые мне очень сильно хочется, а не все подряд.

Хотелось бы создать отдельную комнату для коллекции. На все стены поста­вить витрины, ещё одну — в центре комна­ты. Но пока жилищные условия не позволяют такое сделать.

Когда загораешься чем-то, то это уже не остановить. Никогда не сожалел, что начал собирать машинки. Это своего рода зависимость, но она более полезная, чем остальные».

«Я бы был не против, чтобы вы меня усыновили». Слуцкий учитель истории рассказал, как стал коллекционером машинок

«Я бы был не против, чтобы вы меня усыновили». Слуцкий учитель истории рассказал, как стал коллекционером машинок

«Я бы был не против, чтобы вы меня усыновили». Слуцкий учитель истории рассказал, как стал коллекционером машинок

«Я бы был не против, чтобы вы меня усыновили». Слуцкий учитель истории рассказал, как стал коллекционером машинок

«Я бы был не против, чтобы вы меня усыновили». Слуцкий учитель истории рассказал, как стал коллекционером машинок

«Я бы был не против, чтобы вы меня усыновили». Слуцкий учитель истории рассказал, как стал коллекционером машинок

«Я бы был не против, чтобы вы меня усыновили». Слуцкий учитель истории рассказал, как стал коллекционером машинок

 

«Я бы был не против, чтобы вы меня усыновили». Слуцкий учитель истории рассказал, как стал коллекционером машинок

«Я бы был не против, чтобы вы меня усыновили». Слуцкий учитель истории рассказал, как стал коллекционером машинок

 

 