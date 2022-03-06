В рамках Дней маркетинга, рекламы и брендинга 2022, которые прошли в Минске в конце февраля, руководитель исследовательской компании МАСМИ Татьяна Лисицкая представила данные опроса о новых нормах поведения потребителей, пишет Marketing.by.

Среди прочего в рамках опроса методом Омнибус аналитики получили данные об использовании мобильных приложений для покупок, предпочтениях в онлайн- и офлайн-шопинге. А также об отношении к акциям и скидкам.

Опрос проведён с октября по декабрь 2021 года среди городского населения РБ. Выборка 1000 человек.

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По данным опроса 464 человек, в ТОП-7 приложений для покупок вошли проекты Wildberries, E-доставка, Алиеэкспресс, 21 век, Ламода, Озон и OZ.

В ходе опроса узнали, какие факторы важны при офлайн- и онлайн-покупках. Для тех, кто делает покупки онлайн, несколько важнее качество и трендовость вещей, а также покупка со скидкой. Для тех, кто покупает офлайн, — цена и и не тратить много времени на покупки.

В качестве источника информации о скидках и акциях в офлайн-магазинах основными выступают реклама в социальных сетях и уведомления из приложений магазинов.

Скидки и акции в онлайн пользователи отслеживают в бОльшей степени через уведомления от приложений, также соцсети и рассылки по каналам смс и емейл.

Скидки и акции по-прежнему важны, и потребители считают их реальной экономией.

Аналитики сравнили восприятие акций и скидок в 2013 и 2021 годах. Оказалось, что белорусы хотят видеть ещё больше скидок в местных магазинах, а также они стали чуть больше верить в то, что скидки могут быть значительными.

Существенно снизился процент тех, кого скидки стимулируют к покупке.

МАСМИ также изучили факторы выбора продуктов питания. Оказалось, что основными критериями являются свежесть, вкус и цена.

Интересны данные по предпочтениям в отношении к ЗОЖ продуктам и фермерским товарам. Большинство рассматривает эти продукты как безопасные для детей. При этом отечественная продукция пользуется бОльшим доверием, чем российская.

Ряд респондентов готовы переплачивать за более натуральные продукты без красителей и ароматизаторов. Причём порой до 20%.