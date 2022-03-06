Когда дело доходит до странных симптомов на фоне стресса и прочих нагрузок, сложно понять, что откуда взялось и почему у вас, например, немеет рука.

По многим причинам концепция так называемых психогенных симптомов довольно сложна. С её пониманием связано своего рода клеймо: люди считают, что мозг может вызвать физические симптомы. Это, в свою очередь, осложняет диагностирование состояния потенциальных больных. Из-за этого результаты могут сильно различаться и их сложно донести до пациентов. Зачастую психогенные симптомы маскируют физиологические заболевания, лежащие в их основе, пишет Naked Science.

Сложность психогенных симптомов приводит к тому, что некоторые утверждают об их полном отсутствии, якобы диагноз — отговорка (это своего рода способ обвинить больного в некомпетентности врача). Однако ирония в том, что такой подход и есть отговорка, так как при помощи него пытаются упростить реальное и сложное расстройство.

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Что такое психогенные симптомы

В разное время для описания симптомов, вызванных психологическим стрессом или другими факторами, использовались разные термины. Истерия — неудачный термин, изобретённый для придания таким симптомам исключительно женского оттенка. По очевидным причинам понятие «истерия» сегодня почти не используется. Нередко такие симптомы называют психосоматикой, отмечая физические симптомы с психическими причинами, но и тут есть некоторая предвзятость. Чаще всего звучит термин «психогенный» — так указывают на психическую причинность.

Схожее понятие — соматогенное расстройство. В этом случае имеет место физиологическое заболевание или расстройство, которое провоцирует стресс и тревогу, а они, в свою очередь, генерируют психогенные симптомы поверх физиологических. Другими словами, наличие даже явных психогенных симптомов не всегда означает, что физиологического заболевания нет, так что в таком случае всё ещё требуется тщательное обследование.

Психогенные или психосоматические симптомы реальны: больной действительно испытывает их и зачастую не понимает, в чём их причина. «Психогенные» не значит «фальшивые»: обычно эти симптомы непроизвольны, человек просто не может их остановить. Психогенное расстройство — реальное расстройство, но проблема кроется в «программном обеспечении» мозга, а не в его «железе».

Порой люди страдают депрессивным или тревожным расстройством, которое может быть результатом или причиной биохимического расстройства мозга. При тревожности организм испытывает большую нагрузку — это расстройство может легко проявляться посредством физических симптомов, иногда очень серьёзных. Даже сам стресс может проявляться посредством физических симптомов.

Мозг — такой же орган тела, как и любой другой. Он состоит из тканей и соединён с другими органами посредством нервов и нейроэндокринной системы. Мысли могут ускорить сердце выбросом адреналина, они могут «вызвать» бабочек в животе или спровоцировать тошноту, повысив вагусную активность. Страх способен понизить кровяное давление, из-за чего человек может упасть в обморок. А стресс приводит к хронической гипертонии.

Получается, у каждого человека в той или иной степени проявляются психогенные симптомы, просто на них не обращают внимания. Так что нет ничего удивительного в том, что по абсолютно психогенным причинам могут возникать тревожные симптомы.

Как понять, что симптомы психогенны

Критики психогенного диагноза утверждают, что это не более чем диагноз исключения — по сути, указывающий на недостаток знаний со стороны лечащего врача. Исключение основных физиологических причин — важная часть диагноза, но не единственная.

Например, в неврологии есть множество ситуаций, когда положительные результаты можно использовать для того, чтобы показать пациенту, что его симптомы не могут быть неврологическими. Есть такой симптом, как псевдосудороги или неэпилептические судороги, при которых больной испытывает непроизвольные судорожные эпизоды. Судорога — аномальный электрический разряд в мозге, бьющий в унисон по нейронам и вызывающий симптомы — в зависимости от того, в какой области мозга он происходит. У судорог может быть определённое количество паттернов, так как они «небрежны» и распространяются прямо по соседним нейронам (и не следуют по сложным сетям нейронов). Есть, например, паттерны конвульсивного движения, которые попросту невозможны из-за моторных судорог.

Помимо этого, иногда больной может испытывать психогенную слабость — частичный или полный паралич конечности. У настоящей неврологической слабости есть характеристики, которые невозможно симулировать (произвольно или нет), в то же время в неврологическом обследовании существуют техники, при помощи которых такие характеристики выявляют. По сути, во время неврологического обследования у разных причин слабости проявляются разные характеристики.

Без подробного знания нейроанатомии у больного с психогенными симптомами они будут распределяться, не соответствуя анатомическим путям. Или же будут проявлять паттерны движений, не соответствующие ни одной части моторной системы.

Ещё одна черта, указывающая (но не абсолютно точно) на психогенное расстройство, — отсутствие сопутствующего неврологического дефицита. К этому относятся рефлексы, не требующие кооперации, произвольных усилий или субъективной реакции больного.

Другими словами, бывают случаи, когда у человека проявляются неврологические симптомы, которые будто нарушают нейроанатомию, выявляют признаки усилий, не соответствуют известным системам в нервной системе и не содержат объективных данных, которые должны, по идее, присутствовать. Даже тогда для обнаружения основополагающей проблемы необходимо исчерпывающее исследование. В случае психосоматических расстройств необходимо пройти МРТ-сканирование и физиологические тесты на функционирование нервной системы.

Когда проявляются признаки психосоматического расстройства, но отсутствуют очевидные для него причины, диагноз психогенного или психосоматического расстройства вполне уместен. Это не значит, что врач неверно судит о пациенте, — наоборот, он пытается поставить точный диагноз.

Итог

Мозг — такой же орган, как и все остальные, и может проявлять симптомы множеством способов. Психогенные причины — ещё один пункт в дифференциальном диагнозе. Как описано выше, психосоматические симптомы — не «фальшивка». Такие симптомы человек испытывает на самом деле, но они могут быть связаны с болезнями, подвергшими его организм большой нагрузке, из-за чего мозг дал «сбой». Какой бы в итоге ни оказалась проблема, следует довериться специалисту и пройти тщательное обследование.