Замечали, как тяжело переубедить старших родственников, если ваше мнение не совпадает с тем, что говорят в телевизоре? Андрей Беловешкин, кандидат медицинских наук, на своей странице в Facebook рассказал, как работает пропаганда и как нам бороться против неё.

Ослабляя пропаганду, вы в прямом смысле спасаете жизни

– Во время геноцида в Руанде, где погибли сотни тысяч людей, было радио, которое призывало к насилию. Исследование показало, что там, где это радио ловило хуже, количество жертв было куда меньше.

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То есть, чем сильнее пропаганда, тем сильнее насилие. Важнейшее условие формирования пропаганды – это цензура, как цензура государства (режима), так и самоцензура (ваше молчание). Выражая ваше мнение и несогласие, вы ослабляете пропаганду – и в прямом смысле спасаете жизни. Именно отсутствие альтернативного мнения позволяет некритично воспринимать пропаганду, так как кажется, будто её поддерживают все.

Почему пропаганда работает?

Промывание мозгов идёт по классической схеме: отключить рациональное мышление, вызывать страх, предложить решение. Например, так обманывают мошенники по телефону: отключения мышления (представляется авторитетом из банка), вызвать страх (сейчас у вас крадут деньги), предложить решение (переведите всё на этот счёт). Точно так же обманывает режим: отключение мышления (фейки), вызвать страх (нас разбомбят скоро), предложить решение (война).

Прямое переубеждение не работает. Дело в том, что усвоенные идеи пропаганды сливаются с личностью человека, поэтому мозг расценивает противоречащую им информацию как угрозу своему физическому существованию. Как только человек сталкивается с возможностью, что его убеждения могут быть не верны, он начинает действовать рефлекторно и агрессивно.

Как переубедить человека, который верит только телевизору?

Важно начинать с согласия в базовых позициях: никто не хочет войны, убивать – это преступление и т.п., а потом переходить к конкретным примерам. Апеллируйте к базовым ценностям. Приводите необычные примеры (видео, факты), которые не укладываются в иллюзорную картину мира, созданную пропагандой вместо прямого оспаривания.

Поражённые пропагандой используют речевые штампы и клише, им трудно сформулировать эту же мысль другими словами – спросите их, как они пришли к этой идее. Хорошо помогает выявление лжи по конкретным отдельным фактам. Максимально делитесь фото и видео с мест событий.

Однако вы можете столкнуться с тем, что вас начинают высмеивать в ответ. Мол, ты неадекватен, ты глуп, ничего не понимаешь, ты ненормальный. Это типичная форма психического насилия – газлайтинг, когда вас пытаются заставить сомневаться в адекватности своего восприятия реальности. К газлайтингу часто прибегают нарциссы и социопаты, а также пропаганда.

К сожалению, зачастую глубоко поражённых пропагандой очень сложно или невозможно переубедить, им требуется длительная реабилитация. Но вы можете ослабить действие пропаганды на ещё колеблющихся. Ведь когда происходит «кристаллизация бреда», то изменить картину мира уже очень сложно. Берегите своих близких от пропаганды, уделяйте внимание воспитанию критического мышления детей.