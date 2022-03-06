Масленица в Слуцке. Кто не был, посмотрите, как это было (+фото)

Сотни горожан собрались сегодня в городском парке, чтобы отметить Масленицу. Многие пришли семьями, с маленькими детьми. По традиции, состоялся концерт, прошли конкурсы и соревнования.

Но все с самого начала ждали кульминационный момент праздника – сжигание чучела Масленицы, которое в древние времена символизировало зиму и зло. С сожженным чучелом уходили все напасти и невзгоды прошлого. Именно поэтому действие всегда сопровождалось песнями и плясками. Люди находились в радостном ожидании нового. Когда-то наши предки, веровавшие в языческих богов, просили у них защиты. И сегодня мы хотим верить в то, что даже измененные за века ритуалы помогут.

Случчане маленькие чучела прикрепляли к большому с записками, в которых просили забрать болезни, беды, напасти, ковиды, страдания, безденежье. Пусть так и будет! Надо верить!