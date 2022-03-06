Как в Слуцке женщины из клуба «Сяброўка» провели предпраздничную встречу. Фоторепортаж

5 марта, в субботу, в Слуцкой центральной районной библиотеке состоялась встреча женского клуба «Сяброўка», посвященная празднику 8 марта.

Женщины были рады встретиться, поговорить. На встрече женщины читали стихи, слушали живую музыку, играли в игры, участвовали в беспроигрышной лотерее.

Музыкальным гостем стала Екатерина Скрынникова, — известная в Слуцке исполнительница. Для посетителей подготовили выставку с документальной и художественной литературой, рассказывающей об известных известных женщинах. Завершилось встреча совместным чаепитием в Книжном кафе библиотеки.

Женский клуб «Сяброўка» работает при Слуцкой центральной районной библиотеке с 1993 года (29 лет). Он объединяет женщин разных возрастов и профессий. Организовываются встречи с интересными людьми, мастер классы, путешествия и многое другое.