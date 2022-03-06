Снегоход, батут, ласты для плавания… Изобретения, которые были созданы детьми

Twizz.ru
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Многие дети смышлёнее, мудрее и расторопнее взрослых. С этим фактом тяжело поспорить. Их умение находить нестандартные решения порой удивляют. К тому же дети, как никто другой, любят делать мир лучше. Некоторые из них уже в раннем возрасте берутся за создание удивительных изобретений. Большинством из них пользуемся даже мы с вами, пишет Twizz.

Меховые наушники

Снегоход, эскимо, ласты для плавания... Изобретения, которые были созданы детьми, Слуцк
Фото: davidcampbell4326

Меховые наушники — практичная замена шапкам, которые так не любят носить дети в холодную погоду. Честер Гринвуд был одним из таковых, поэтому он усердно искал способ, который позволил бы ему вдоволь играть на улице и при этом не отмораживать уши. Идея быстро завладела мальчиком. Не теряя времени, он разработал макет изделия и отправился за помощью к местному портному. На следующий день Честер вышел на каток в первых и единственных на тот момент меховых наушниках. На дворе стоял 1873 год.

Шрифт Брайля

Снегоход, эскимо, ласты для плавания... Изобретения, которые были созданы детьми, Слуцк
Фото: cultura_parana

В 1825 году пятнадцатилетний парень по имени Луи Брайль разработал тактильный шрифт, который позволил всем незрячим людям заново научиться читать и писать. Сам Луи ослеп в возрасте трёх лет из-за ранения, полученного в мастерской отца. Несчастье мальчика позволило обрести надежду миллионам жителей планеты.

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Держатель для карандашей

Снегоход, эскимо, ласты для плавания... Изобретения, которые были созданы детьми, Слуцк
Фото: suzannehoughtonillustration

В возрасте одиннадцати лет Кэссиди Гольдштейн изобрела первый держатель. Девочка любила рисовать, поэтому часто сталкивалась с проблемой, когда мелки исписывались настолько сильно, что их было невозможно держать. Кэссиди нашла дома пластиковую трубу и вставила туда кусочек мела. Опробовав изобретение, девочка удивилась тому, насколько удобным оно получилось. В 2002 году Гольдштейн подала патент на разработку.

Игрушечный грузовик

Снегоход, эскимо, ласты для плавания... Изобретения, которые были созданы детьми, Слуцк
Фото: ussrhardtoys

Популярную игрушку с откидным кузовом изобрёл пятилетний мальчик по имени Роберт Патч в 1963 году. Первый экземпляр грузовика был сделан из обувной коробки, гвоздей и бутылочных крышек.

Ласты для плавания

Снегоход, эскимо, ласты для плавания... Изобретения, которые были созданы детьми, Слуцк
Фото: burrowinteriordesign

Вы знали, что первые ласты носили не на ногах, а на руках? Такое виденье было у Бенджамина Франклина, который в возрасте одиннадцати лет придумал, как увеличить скорость движения тела в воде. В качестве ласт были использованы обыкновенные деревянные доски, имеющие овальную форму. В них имелись специальные отверстия, предназначенные для рук. Чтобы запустить приспособление в действие, достаточно было надеть его, погрузиться в воду и как следует оттолкнуться. Первые упоминания об изобретении датируются 1700 годом.

Батут

Снегоход, эскимо, ласты для плавания... Изобретения, которые были созданы детьми, Слуцк
cornilleau

Джордж Ниссен был восхищён, когда увидел воздушных гимнастов, падающих в страховочную сетку. Парень подумал, что выступление смотрелось бы в разы захватывающе, если бы артисты продолжали прыгать после приземления на поверхность. Джордж отправился воплощать свою задумку в гараж и вскоре представил металлический каркас с натянутым на него холстом. Конечно, изобретение требовало доработок, но своей цели шестнадцатилетний парень добился. Вскоре батуты стали активно использоваться в развлекательной и спортивной индустрии. Датой создания изобретения считается 1930 год.

Бумажные пакеты с плоским дном

Снегоход, эскимо, ласты для плавания... Изобретения, которые были созданы детьми, Слуцк
Фото: creativeretailpackaging

В 1838 году тринадцатилетняя Маргарет Кейт работала на фабрике по производству бумажных пакетов. Девочка догадалась, что изделие будет более практичным, если сделать его дно плоским. Открытие произвело настоящий фурор и используется по сей день.

Зубная щётка для космонавтов

Снегоход, эскимо, ласты для плавания... Изобретения, которые были созданы детьми, Слуцк
Фото: smiley_brush

Разработка принадлежит тринадцатилетнему мальчику из России. Дима Резников переживал о чистоте зубов российских космонавтов, поэтому придумал специальную «космическую» щётку, которая не требует использования воды и умеет засасывать использованную пасту обратно в микроконтейнер.

Магнитные обои

Снегоход, эскимо, ласты для плавания... Изобретения, которые были созданы детьми, Слуцк
Фото: sianzeng

В 2006 году Сара Бакел думала о том, как ей украсить свой шкаф для принадлежностей, чтобы не заниматься его чисткой через какое-то время. Рисунки, наклейки, стикеры — всё это нужно было снимать и выбрасывать, чтобы обновить дизайн. Вот было бы здорово, если бы обои магнитились. Собственная идея так восхитила Сару, что она тут же отправилась к отцу и упросила сделать первый экземпляр магнитных обоев. Вскоре четырнадцатилетняя девочка зарабатывала тысячи долларов, так как её изобретение оценили многие дети и взрослые.

Эскимо

Снегоход, эскимо, ласты для плавания... Изобретения, которые были созданы детьми, Слуцк
Фото: streetfreeze

Однажды одиннадцатилетний Фрэнк Эпперсон взял порошок для приготовления газировки, воду, тщательно всё перемешал деревянной палочкой и оставил на крыльце, отправившись по своим важным детским делам. Ночь 1905 года была морозной, поэтому смесь благополучно застыла, превратившись в мороженое на палочке.

Дополнительные рукава

Снегоход, эскимо, ласты для плавания... Изобретения, которые были созданы детьми, Слуцк
Фото: catchiesbands

Десятилетняя Кэтрин Грегори обожала гулять зимой на свежем воздухе, но её руки быстро замерзали и начинали болеть. Девочка нашла выход из ситуации и придумала «пушистые рукава», которые можно носить под тёплой одеждой. Уже в 1997 году аксессуар стал производиться массово, так как нашёл множество почитателей.

Рождественские огни

Снегоход, эскимо, ласты для плавания... Изобретения, которые были созданы детьми, Слуцк
Фото: ireland_travel

Альберт Садакка подарил миру электрические светильники, которыми сегодня многие украшают дома и улицы в преддверии праздников. Парню было всего пятнадцать, когда он решил, что использование настоящего огня в качестве украшения — не самая лучшая идея.

Снегоход

Снегоход, эскимо, ласты для плавания... Изобретения, которые были созданы детьми, Слуцк
Фото: liezebett

В 1922 году Жозеф-Арманд Бомбардье в возрасте пятнадцати лет изобрёл первый в мире снегоход. Для этого он взял автомобильный двигатель, поставил его на четыре полозья и приделал пропеллер ручной работы. Машина проехала менее километра. Вплоть до 1959 года Бомбардье занимался совершенствованием изобретения.

Взрослым есть чему поучиться у детей. Они не боятся мечтать и воплощать в жизнь даже самые необычные фантазии.