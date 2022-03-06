Снегоход, батут, ласты для плавания… Изобретения, которые были созданы детьми

Многие дети смышлёнее, мудрее и расторопнее взрослых. С этим фактом тяжело поспорить. Их умение находить нестандартные решения порой удивляют. К тому же дети, как никто другой, любят делать мир лучше. Некоторые из них уже в раннем возрасте берутся за создание удивительных изобретений. Большинством из них пользуемся даже мы с вами, пишет Twizz.

Меховые наушники

Меховые наушники — практичная замена шапкам, которые так не любят носить дети в холодную погоду. Честер Гринвуд был одним из таковых, поэтому он усердно искал способ, который позволил бы ему вдоволь играть на улице и при этом не отмораживать уши. Идея быстро завладела мальчиком. Не теряя времени, он разработал макет изделия и отправился за помощью к местному портному. На следующий день Честер вышел на каток в первых и единственных на тот момент меховых наушниках. На дворе стоял 1873 год.

Шрифт Брайля

В 1825 году пятнадцатилетний парень по имени Луи Брайль разработал тактильный шрифт, который позволил всем незрячим людям заново научиться читать и писать. Сам Луи ослеп в возрасте трёх лет из-за ранения, полученного в мастерской отца. Несчастье мальчика позволило обрести надежду миллионам жителей планеты.

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Держатель для карандашей

В возрасте одиннадцати лет Кэссиди Гольдштейн изобрела первый держатель. Девочка любила рисовать, поэтому часто сталкивалась с проблемой, когда мелки исписывались настолько сильно, что их было невозможно держать. Кэссиди нашла дома пластиковую трубу и вставила туда кусочек мела. Опробовав изобретение, девочка удивилась тому, насколько удобным оно получилось. В 2002 году Гольдштейн подала патент на разработку.

Игрушечный грузовик

Популярную игрушку с откидным кузовом изобрёл пятилетний мальчик по имени Роберт Патч в 1963 году. Первый экземпляр грузовика был сделан из обувной коробки, гвоздей и бутылочных крышек.

Ласты для плавания

Вы знали, что первые ласты носили не на ногах, а на руках? Такое виденье было у Бенджамина Франклина, который в возрасте одиннадцати лет придумал, как увеличить скорость движения тела в воде. В качестве ласт были использованы обыкновенные деревянные доски, имеющие овальную форму. В них имелись специальные отверстия, предназначенные для рук. Чтобы запустить приспособление в действие, достаточно было надеть его, погрузиться в воду и как следует оттолкнуться. Первые упоминания об изобретении датируются 1700 годом.

Батут

Джордж Ниссен был восхищён, когда увидел воздушных гимнастов, падающих в страховочную сетку. Парень подумал, что выступление смотрелось бы в разы захватывающе, если бы артисты продолжали прыгать после приземления на поверхность. Джордж отправился воплощать свою задумку в гараж и вскоре представил металлический каркас с натянутым на него холстом. Конечно, изобретение требовало доработок, но своей цели шестнадцатилетний парень добился. Вскоре батуты стали активно использоваться в развлекательной и спортивной индустрии. Датой создания изобретения считается 1930 год.

Бумажные пакеты с плоским дном

В 1838 году тринадцатилетняя Маргарет Кейт работала на фабрике по производству бумажных пакетов. Девочка догадалась, что изделие будет более практичным, если сделать его дно плоским. Открытие произвело настоящий фурор и используется по сей день.

Зубная щётка для космонавтов

Разработка принадлежит тринадцатилетнему мальчику из России. Дима Резников переживал о чистоте зубов российских космонавтов, поэтому придумал специальную «космическую» щётку, которая не требует использования воды и умеет засасывать использованную пасту обратно в микроконтейнер.

Магнитные обои

В 2006 году Сара Бакел думала о том, как ей украсить свой шкаф для принадлежностей, чтобы не заниматься его чисткой через какое-то время. Рисунки, наклейки, стикеры — всё это нужно было снимать и выбрасывать, чтобы обновить дизайн. Вот было бы здорово, если бы обои магнитились. Собственная идея так восхитила Сару, что она тут же отправилась к отцу и упросила сделать первый экземпляр магнитных обоев. Вскоре четырнадцатилетняя девочка зарабатывала тысячи долларов, так как её изобретение оценили многие дети и взрослые.

Эскимо

Однажды одиннадцатилетний Фрэнк Эпперсон взял порошок для приготовления газировки, воду, тщательно всё перемешал деревянной палочкой и оставил на крыльце, отправившись по своим важным детским делам. Ночь 1905 года была морозной, поэтому смесь благополучно застыла, превратившись в мороженое на палочке.

Дополнительные рукава

Десятилетняя Кэтрин Грегори обожала гулять зимой на свежем воздухе, но её руки быстро замерзали и начинали болеть. Девочка нашла выход из ситуации и придумала «пушистые рукава», которые можно носить под тёплой одеждой. Уже в 1997 году аксессуар стал производиться массово, так как нашёл множество почитателей.

Рождественские огни

Альберт Садакка подарил миру электрические светильники, которыми сегодня многие украшают дома и улицы в преддверии праздников. Парню было всего пятнадцать, когда он решил, что использование настоящего огня в качестве украшения — не самая лучшая идея.

Снегоход

В 1922 году Жозеф-Арманд Бомбардье в возрасте пятнадцати лет изобрёл первый в мире снегоход. Для этого он взял автомобильный двигатель, поставил его на четыре полозья и приделал пропеллер ручной работы. Машина проехала менее километра. Вплоть до 1959 года Бомбардье занимался совершенствованием изобретения.

Взрослым есть чему поучиться у детей. Они не боятся мечтать и воплощать в жизнь даже самые необычные фантазии.