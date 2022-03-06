Пять судьбоносных археологических находок для Европейской равнины

Величайшие археологические находки, по мнению Naked Science, — берестяные грамоты, гнёздовские курганы, денисовский человек, старорязанские клады, Мангазея.



Берестяные грамоты

«Ни в одной церковной книге вы не найдёте того, что написано в берестяных грамотах. Там показана бытовая жизнь простого народа», – рассказывает в своём спектакле «Прощание с бумагой» о новгородских берестяных грамотах Евгений Гришковец. Это и в самом деле так. Именно берестяные грамоты рассказали археологам о том, как жили наши предки в те далёкие времена (XI-XV века), как общались между собой, как любили и ненавидели, что ели и что пили и т.д.

Считается, что первая берестяная грамота средневековой Руси была найдена 26 июля 1951 года в Великом Новгороде на месте так называемого Неревского конца (жилой район древнего Новгорода). На грамоте был нацарапан перечень феодальных провинностей на имя некоего Фомы.

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Большое количество берестяных грамот найдено также в Старой Руссе, Смоленске, Пскове, Витебске, Мстиславе, Твери. Но большинство грамот обнаружено всё-таки в Великом Новгороде.

Береста считалась «непрестижным» материалом для письма. Долго она не хранилась, поэтому чаще ею пользовались для частной переписки. Официальные же документы писались на пергаменте.

Гнёздовские курганы

Так называют комплекс древнерусских памятников, курганных могильников и городища, которые расположены вблизи посёлка Гнёздово на берегу Днепра в 12 км к западу от Смоленска. Считается одним из самых значительных археологических памятников культуры смоленских длинных курганов, крупнейшим курганным могильником Восточной и Северной Европы.

В курганах покоятся как богатые воины со всем скарбом их военного вооружения, так и простые горожане с их многочисленными бытовыми вещами. В Гнёздовских могильниках найдено около трети всех обнаруженных на территории Восточной Европы скандинавских языческих амулетов, которые называют ещё «молоточками Тора».

Такое количество скандинавских предметов IX-X веков говорит в пользу того, что в те времена варяги не только проникали в среднее течение Днепра, но и селились в этих краях.

Денисовский человек

Останки этого ископаемого и четвёртого вида человечества (другие три – собственно, Homo sapiens, неандертальцы и люди с острова Флорес) в 2008 году были найдены в ставшей впоследствии знаменитой Денисовой пещере на Алтае группой археологов под руководством Анатолия Деревянко.

Несмотря на то, что останки денисовского человека были (и остаются) крайне скудны – всего лишь фаланга мизинца и зуб, — учёные смогли извлечь из них ДНК. Тогда-то и выяснилось, что останки не принадлежат ни Homo sapiens, ни неандертальцам (ни, разумеется, флоресейцам, которые жили за тысячи километров на изолированном острове Флорес), а четвёртому, новому виду человечества. Результаты анализа ДНК показали, что денисовские люди, как и неандертальцы, смешивались с кроманьонцами. Правда, это касается лишь малазийцев и аборигенов Австралии: именно в их жилах течёт кровь денисовцев.

Старорязанские клады

Старая Рязань – не только один из самых крупных древнерусских городов, но и самое большое археологическое городище в России на сегодняшний день. Только площадь его городских укреплений равна 60 гектарам. Город уничтожило монгольское нашествие Бату-хана (хана Батыя) в 1237 году. В течение последующих столетий крестьяне раскапывали старорязанское городище и находили множество ценных предметов. Из них сохранились только те, что были найдены в XIX веке и позже. Одной из таких замечательных находок стал найденный крестьянином в 1822 году клад, который хранится сегодня в Оружейной палате в Москве. Клад представляет собой золотые предметы, общий вес которых составляет 2,807 кг. Находка носит название «рязанских барм» (оплечий), и учёные до сих пор спорят о назначении этих украшений. Однако главная ценность рязанских барм – это медальоны с образами Богоматери в позе Оранты (молящейся) византийской работы.

Старорязанские клады также включают в себя раскопанные археологами руины древнего кафедрального собора, каменные саркофаги, в которых покоились останки рязанских князей и княгинь, руины Борисоглебского собора и другие захоронения.

Мангазея

Такое название носил первый русский заполярный город XVII века. Он возник в 1607 году на реке Таз в Сибири. Создан он был, в первую очередь, для осуществления правительственного контроля за Мангазейским морским ходом, соединявшим Беломорье и Приобье. Через Мангазею в Сибирь везли муку, хлеб, соль и другие товары, а вывозили огромное количество пушнины. Город был богат, о его богатстве даже слагали легенды, называя Мангазею «златокипящей».

Увы, город просуществовал меньше века – жители покинули Мангазею. Главную роль в этом сыграло общее изменение путей колонизации Сибири, а ещё – оскудение местных пушных промыслов. Мангазея стала неинтересной для её горожан. Но не для археологов. Первые раскопки в этих местах провёл в 1862 году Ю.И. Кушелевский. В ходе раскопок выяснилось, что Мангазея имела типичное для древнерусских городов деление на город (кремль) и посад.