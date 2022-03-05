На Земле есть 6 человек, которые изолированы на 8 месяцев и не знают, что происходит в мире: они имитируют полёт на Луну

Во всём мире осталось только шесть человек, которые гарантированно не знают ни о чём происходящем прямо сейчас. Они участвуют в так называемом изоляционном эксперименте и имитируют полёт на Луну. Три женщины и трое мужчин пробудут в информационном вакууме 240 дней, и теперь авторы эксперимента гадают, что они почувствуют, когда сразу узнают всё, пишет Trendymen.

Проект SIRIUS-21 в точности воспроизводит основные характеристики межпланетной экспедиции. Три мужчины и три женщины представляют Россию, США и ОАЭ. Экипаж делится на командира, бортинженера, трёх исследователей и врача.

Реклама

По сценарию, участники должны пройти несколько этапов. Это выход на орбиту Земли, полёт к планете, орбитальный облёт этой планеты и выбор приземления. Затем экипажу придётся посадить модуль и провести научные исследования.

После завершения исследований наступит следующий этап: экипаж вернётся на орбиту и примет с Земли транспортно-грузовые корабли. Потом придётся строить первую базу на планете, причём только дистанционно. Наконец, в финале экспедиция самостоятельно вернётся на Землю. Капсула полёта выглядит вот так:

Изоляционный эксперимент не допускает никаких внешних контактов. По сценарию, экспедиция далеко от Земли, помогать ей не будут. Одна из основных задач подобных экспериментов — это изучение психологических особенностей поведения экипажа: смогут ли они выстоять, получив по возвращении колоссальную дозу информации о событиях в мире сейчас, как раз обсуждают психологи.

На данный момент эксперимент решено продолжать. Возможно, его всё же прекратят раньше срока.