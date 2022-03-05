Тelegram и другие интернет-платформы становятся инструментом, усугубляющим конфликты и разжигающим межнациональную рознь.

Только призывать к «уравновешенной дискуссии» во время войны странно. Равно как и просить «воздерживаться от эмоций», пишет ТГ-канал «Психология маркетинга».

Выражать собственную гражданскую позицию можно и даже нужно, но там, где она окажет реальное влияние.

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Сейчас тот же Тelegram, Одноклассники, ВК или телевидение — идеальная чашка Петри для манипулирования общественным мнением и когнитивных ошибок. Потому для психологической гигиены и ментального здоровья важно помнить:

Наш мозг будет делать всё, чтобы поддерживать те убеждения, с которыми однажды согласился. Сведения, противоречащие сложившемуся мнению, отметаются.

Часто попадающаяся на глаза информация не просто лучше запоминается. Она ещё и формирует большинство наших сознательных заблуждений.

Ситуации эмоционального возбуждения оказывают разрушительное воздействие на память.

Мы обращаем внимание на информацию, которая подтверждает нашу точку зрения, и игнорируем всё, что противоречит нашим убеждениям.

Мы принимаем решения и действуем исходя из имеющейся у нас информации. А самая легкодоступная информация — не та, что достоверна, а та, что «на слуху».

Благодаря комбинации разнообразных когнитивных ошибок рождается эффект сетевой упёртости, из-за которого сложно выиграть спор в интернете. Даже в мирное время. Пытаясь переубедить оппонента, находишь всё больше и больше аргументов, подтверждающих собственную точку зрения.

Помимо этого, идёт целенаправленная дезинформация, вбрасываются фейки, активизируются боты. Это тоже нужно учитывать, когда вы видите сообщения.