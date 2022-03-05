В начале года правительство в очередной раз занялось регулированием цен. Теперь эта мера коснулась овощей и яблок, пишет «Белорусы и рынок». Остановит ли она рост цен на продукты питания, многие из которых подорожали уже в разы?

Причины ценового всплеска

Индекс продовольственных цен ФАО (Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН) в 2021 году достиг максимального за последние десять лет уровня. Этот показатель отражает динамику цен на продовольственные товары в мире и по сравнению с 2020 годом вырос более чем на четверть.

В 2021 году цены и на зерновые культуры, и на молочную, и на мясную продукцию в мире росли на десятки процентов. Эксперты сельскохозяйственной организации ООН пришли к выводу, что такой поворот событий стал следствием влияния на агропромышленный комплекс нескольких факторов.

Реклама

Во-первых, подорожала логистика. По данным ФАО, в 2021 году наблюдалось трёхкратное увеличение стоимости транспортных расходов (фрахта), что было связано с последствиями пандемии.

Во-вторых, в мире повысились цены на энергоресурсы (нефть и газ), что автоматически привело к повышению цен на минеральные удобрения, комбикорма и другую продукцию.

«Сельское хозяйство является ресурсоёмкой отраслью. Для производства кормов требуется большое количество энергоресурсов, то есть природного газа, электричества и нефтепродуктов… Изменение цен на эти ресурсы имеет критическое значение на издержки производства и в конечном счёте на цены на продукты питания и волокна», — говорится в «Продовольственном прогнозе» сельскохозяйственной организации ООН.

Некоторые представители ФАО отмечают, что резкий рост цен на продукты питания был связан не только с перечисленными факторами, но и с тем, что во многих странах в период пандемии было «напечатано» много денег. Кстати, белорусские власти разделяют именно эту версию.

«Деньги печатали. Прежде всего валюта эта – доллары, евро и другие. А предприятия-то остановлены были, и все напечатанные деньги были ничем не обеспечены. Никаким товаром. Ясно, тогда уже все понимали, что это выльется в бешеную инфляцию во всемирном масштабе. Так и произошло», — заявил Александр Лукашенко в ходе недавнего ежегодного послания народу и парламенту.

Эксперты ФАО ожидают, что перечисленные факторы продолжат влияние на международный продовольственный рынок и в 2022 году, а значит, дальнейший рост цен на продукты питания в мире вполне вероятен.

Административный ресурс в ответ на рост цен

В Беларуси, как и во всём мире, в 2020–2021 годы наблюдались высокие темпы роста цен на продукты питания. Сравнение средних цен на продовольствие в декабре 2021 года и в декабре доковидного 2019-го показывает, что за два года многие популярные продукты питания подорожали в разы.

Так, средняя цена гречневой крупы выросла с 2,29 рубля за килограмм до 4,42 рубля, то есть почти в два раза. В два или почти в два раза за последние два года подорожали и многие овощи — картофель, свёкла, морковь. А средняя цена белокочанной капусты выросла почти в три раза — с 62 копеек до 1,82 рубля.

На перечисленные продукты питания, цены на которые быстро растут в последние годы, белорусское правительство решило ввести ценовое регулирование. Согласно постановлению Совмина № 36, с января по май 2022 года в стране действуют предельные цены на картофель, белокочанную капусту, свёклу, морковь, яблоки и даже репчатый лук.

Мало того, для сдерживания инфляции власти в этом году налагают серьёзные санкции на субъекты торговли, которые в прошлом году завышали цены на продукты питания.

По результатам проверок к административной ответственности привлечены владельцы крупнейших торговых сетей и торговых центров, в том числе «Евроторг», «ГРИНрозница», «Табак-Инвест», «БелВиллесден». В связи с фактами завышения цен на овощи в отношении перечисленных торговых сетей экономический суд Минска принял решение о наложении крупных штрафов.

Министерство антимонопольного регулирования и торговли подчёркивает, что «цены на плодоовощную продукцию находятся на особом контроле», то есть в борьбе с ростом цен в Беларуси задействован административный ресурс.