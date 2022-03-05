В преддверии Международного женского дня газета «Кур’ер» совместно с партнёрами запустила акцию, для участия в которой необходимо было прислать историю о своей бабушке.

«Кур’ер» выбрал три самые трогательные истории и съездил к Зое Леончик, Нине Коршун и Тамаре Бабинской, чтобы поздравить их с наступающим праздником. Посмотрите, как это было.

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Ведущий: Александр Бранкевич, Видео: Глеб Рулёв

Партнёры акции

1. «Тюльпаны. Слуцк» — букеты тюльпанов

Контакты: +375 (44) 531-50-40, +375 (33) 668-50-40

2. Магазин товаров для рукоделия и творчества «Хобби Мания» — наборы для вышивания

Адрес: г. Слуцк, ул. Ленина, 156

3. Питомник «Ваш сад» — саженцы от производителя

Адрес: г. Слуцк, Слуцкий рынок, роллет №13

Контакты: +375 (29) 877-99-85, +375(33) 318-55-17

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