В преддверии Международного женского дня газета «Кур’ер» совместно с партнёрами запустила акцию, для участия в которой необходимо было прислать историю о своей бабушке.
«Кур’ер» выбрал три самые трогательные истории и съездил к Зое Леончик, Нине Коршун и Тамаре Бабинской, чтобы поздравить их с наступающим праздником. Посмотрите, как это было.
Ведущий: Александр Бранкевич, Видео: Глеб Рулёв
Партнёры акции
1. «Тюльпаны. Слуцк» — букеты тюльпанов
Контакты: +375 (44) 531-50-40, +375 (33) 668-50-40
2. Магазин товаров для рукоделия и творчества «Хобби Мания» — наборы для вышивания
Адрес: г. Слуцк, ул. Ленина, 156
3. Питомник «Ваш сад» — саженцы от производителя
Адрес: г. Слуцк, Слуцкий рынок, роллет №13
Контакты: +375 (29) 877-99-85, +375(33) 318-55-17
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