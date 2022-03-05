Демилитаризация, легитимность, оппортунизм… Пополняем словарный запас актуальными политологическими терминами

Александра Иваницкая / Theoryandpractice
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Демилитаризация, легитимность, оппортунизм... Пополняем словарный запас актуальными политологическими терминами, Слуцк

В новостях преобладает политическая повестка. Часто в материалах встречаются специализированные слова и выражения. «Теория и практика» собрали основные актуальные политологические термины и сделали небольшой глоссарий, который поможет вам лучше понимать новости в эфире.

Демилитаризация, легитимность, оппортунизм... Пополняем словарный запас актуальными политологическими терминами, Слуцк
Фото с сайта Theoryandpractice

Суверенитет является комплексным и многоуровневым понятием. На сегодняшний день существует не только государственный, но и народный суверенитет, территориальный суверенитет, а также суверенитет личности и гражданина.

Демилитаризация, легитимность, оппортунизм... Пополняем словарный запас актуальными политологическими терминами, Слуцк

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В процессе демилитаризации идёт уничтожение боевого потенциала оружия и техники, ликвидация военных баз, укреплений и сооружений.

Демилитаризация, легитимность, оппортунизм... Пополняем словарный запас актуальными политологическими терминами, Слуцк

Процесс денацификации в первую очередь подразумевал осуждение и суд над военными преступниками, совершившими преступления против человечности. В 2000-х под денацификацией также подразумевались запрет на отрицание Холокоста, запрет на публикацию и использование свастики.

Демилитаризация, легитимность, оппортунизм... Пополняем словарный запас актуальными политологическими терминами, Слуцк

В общем смысле «консенсус» означает как процесс принятия решения, так и само решение, в ходе которого стороны единодушно договорились, не прибегая к голосованию.

Демилитаризация, легитимность, оппортунизм... Пополняем словарный запас актуальными политологическими терминами, Слуцк

События, законы или действия государственных служб являются законными на основе характеристик, которые определяются неформальными институтами (народом) как правильные, верные, законные.

Демилитаризация, легитимность, оппортунизм... Пополняем словарный запас актуальными политологическими терминами, Слуцк

Политика макиавеллизма строится на принципах, описываемых Никколо Макиавелли в работе «Государь», она подразумевает достижение политических целей любыми средствами, манипулирование информацией и игнорирование социальной морали.

Демилитаризация, легитимность, оппортунизм... Пополняем словарный запас актуальными политологическими терминами, Слуцк

Оппортунистическое поведение возможно не только на политическом уровне, но и в сфере экономики, трудовых отношений. Одна из практик политического оппортунизма называется «хвостизм» — тактика следования в хвосте событий, приспособление к отсталым, стихийным явлениям.

Демилитаризация, легитимность, оппортунизм... Пополняем словарный запас актуальными политологическими терминами, Слуцк

Политический конформизм предполагает слепое подражание любым поведенческим стереотипам в данной политической системе.

Демилитаризация, легитимность, оппортунизм... Пополняем словарный запас актуальными политологическими терминами, Слуцк

«Экспансия» также используется в области биологии и естественных наук, когда говорится о заполнении природных ниш видами, которые там ранее не обитали.

Демилитаризация, легитимность, оппортунизм... Пополняем словарный запас актуальными политологическими терминами, Слуцк

Антонимом «эскалации» будет «деэскалация». Это процесс ослабления, сужения радиуса действия того же конфликта. Также «эскалация» может применяться к экономическим процессам.