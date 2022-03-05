Демилитаризация, легитимность, оппортунизм… Пополняем словарный запас актуальными политологическими терминами

В новостях преобладает политическая повестка. Часто в материалах встречаются специализированные слова и выражения. «Теория и практика» собрали основные актуальные политологические термины и сделали небольшой глоссарий, который поможет вам лучше понимать новости в эфире.

Суверенитет является комплексным и многоуровневым понятием. На сегодняшний день существует не только государственный, но и народный суверенитет, территориальный суверенитет, а также суверенитет личности и гражданина.

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В процессе демилитаризации идёт уничтожение боевого потенциала оружия и техники, ликвидация военных баз, укреплений и сооружений.

Процесс денацификации в первую очередь подразумевал осуждение и суд над военными преступниками, совершившими преступления против человечности. В 2000-х под денацификацией также подразумевались запрет на отрицание Холокоста, запрет на публикацию и использование свастики.

В общем смысле «консенсус» означает как процесс принятия решения, так и само решение, в ходе которого стороны единодушно договорились, не прибегая к голосованию.

События, законы или действия государственных служб являются законными на основе характеристик, которые определяются неформальными институтами (народом) как правильные, верные, законные.

Политика макиавеллизма строится на принципах, описываемых Никколо Макиавелли в работе «Государь», она подразумевает достижение политических целей любыми средствами, манипулирование информацией и игнорирование социальной морали.

Оппортунистическое поведение возможно не только на политическом уровне, но и в сфере экономики, трудовых отношений. Одна из практик политического оппортунизма называется «хвостизм» — тактика следования в хвосте событий, приспособление к отсталым, стихийным явлениям.

Политический конформизм предполагает слепое подражание любым поведенческим стереотипам в данной политической системе.

«Экспансия» также используется в области биологии и естественных наук, когда говорится о заполнении природных ниш видами, которые там ранее не обитали.

Антонимом «эскалации» будет «деэскалация». Это процесс ослабления, сужения радиуса действия того же конфликта. Также «эскалация» может применяться к экономическим процессам.