На крыльце Слуцкой милиции установили ретро-мотоцикл. Короткий фоторепортаж

В День милиции, 4 марта, на крыльце Слуцкого РОВД установили отреставрированный ретро-мотоцикл «Урал». Именно на таком транспорте с 60-х по 80-е годы XX века проходили службу милиционеры нашего района.
«Уралом» с коляской пользовались участковые милиционеры, а без коляски — сотрудники ГАИ. К сожалению, сами мотоциклы Слуцкой милиции не сохранились, и на крыльце установили аналогичный экземляр.
Добавлено в 17.21: В реставрации мотоцикла участвовали сотрудники РОВД Дмитрий Сытько, Андрей Бабинский и Дмитрий Пупкевич, работники группы тылового обеспечения и руководитель районного центра автомобильной культуры «Авто-Мир» Владимир Протасеня.
Смотрите маленькую фотоисторию «Кур’ера», как открывали экспонат.
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