Люди недели: охранял общественный порядок в Слуцке, собрал коллекцию машинок

На этой неделе героями печатного номера «Кур’ера» стали бывший начальник патрульно-постовой службы Слуцкого РОВД и житель деревни Селище, который с детства коллекционирует модели машинок.

Игорь Гусев

Игорь Гусев с начала XXI века работал в патрульно-постовой службе в Слуцке и много лет был её начальником. Ему приходилось задерживать людей с оружием и видеть смерть. А ещё пришлось научиться видеть хорошее даже в асоциальных людях.

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Сергей Вайцехович

Сергей Вайцехович уже около 20 лет коллекционирует металлические модели машин. У него их более 850 штук. В основном это легковые, но есть немного мотоциклов, военной техники и грузовиков.