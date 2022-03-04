«Блеснуло что-то в сторону моей головы, это был топор». Бывший начальник ППС рассказал про Слуцк начала XXI века

Майор Игорь Гусев 17 лет охранял общественный порядок на улицах Слуцка. Сначала в патруле внутренних войск, а потом в патрульно-постовой службе Слуцкого РОВД. Был начальником ППС, признавался «Человеком года Минщины».

Ко Дню милиции, который отмечается 4 марта, Игорь Анатольевич рассказал «Кур’еру», каким был наш город в начале века с точки зрения сотрудника ППС.

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Про карьеру

«Я окончил Санкт-Петербургское высшее зенитное ракетное командное училище в 1994 году, — рассказывает Игорь Гусев. — До 1999 года служил на Кавказе. Получил звание капитана.

В 2000 году пришёл в роту патрульно-постовой службы внутренних войск в Слуцке. Это то же самое, что ППС в милиции, мы совместно выполняли задачи. Только в роте это делали военнослужащие срочной службы. В 2005 году получил звание майора, а в начале 2006-го перешёл на службу в РОВД.

Про схожесть солдатской службы и работы патрульного милиционера

Патрульно-постовая служба — это единственное строевое подразделение в органах внутренних дел. Поэтому сотрудники ППС — это практически те же военнослужащие. Единственное, что солдаты постоянно с тобой под наблюдением в казарме, а милиционеры ППС — это те же самые контрактники, которые служат, а в свободное время находятся дома.

Про Слуцк начала нулевых по сравнению с началом 2020-х

Сейчас законодательство строже, чем было в начале 2000-х, особенно в части противодействия алкоголизации населения. Раньше, когда проводились праздники, были негласные команды не оформлять и не задерживать распивающих людей, а сопровождать их домой.

Позже появился запрет на продажу спиртного в зоне проведения праздника. Само распитие тоже было запрещено, и людей уже стали за него задерживать.

Если анализировать уличную преступность, то с начала века всё поменялось. Тогда ещё с людей шапки срывали. Телефоны мобильные очень часто воровали, сумочки. Сейчас телефон украсть практически невозможно, а украдёшь — не воспользуешься им особо. И раскрываются такие преступления намного легче.

А хулиганства были, есть и будут. В основном они совершаются из-за спиртного, люди просто себя не контролируют. До тех пор, пока будут спиртные напитки, будут и хулиганства.

Про хулиганов, которые выросли и «взялись за ум»

Было трое-четверо таких ребят, с которыми я в 2000-х постоянно общался и которые впоследствии ко мне подходили и говорили спасибо, что их поставили на путь истинный.

Был у нас один товарищ — любитель при задержании вены себе вскрыть, головой побиться об асфальт. Был товарищ, который любил драку развязать, с нашими сотрудниками дрался. Но со временем они всё осознали. Каждый из них наказывался неоднократно, они судимые. Просто со временем повзрослели.

У каждого человека есть своя «слабина». Её просто нужно найти. Когда с человеком общаешься, оформляешь его, начинаешь на это слабое место надавливать. Допустим, у кого-то есть любимый человек, кто-то бабушку свою уважает, кто-то — папу. Кто-то папу потерял, но воспоминание о нём хорошее осталось. И ты стараешься как бы заменить этого значимого человека и говорить с его позиции.

Про слуцких готов и скинхедов

Скинхеды и готы у нас, конечно, были. Но не такие, которых показывали по телевизору. У нас они были намного проще. Любители нарисовать где-то свастику, наколку себе со свастикой сделать.

Помню, как нанесли фашистские свастики на памятник жертвам гетто за райисполкомом в двухтысячных годах. Было очень неприятно. Пришлось уделить особое внимание этому мемориалу, там постоянно находился наряд, потому что было очень неудобно перед людьми. Насколько я помню, так и не выявили, кто это сделал.

А готы на кладбище собирались, проводили свои тусовки. Но при приближении наряда сразу же расходились. Беды от них не было, памятники и ограды они не разрушали.

Про задержание мужчины с ножом

Ежедневно сотрудники патрульно-постовой службы отрабатывают 2 — 3 приёма рукопашного боя. И когда патрульный милиционер задерживает вооружённого человека, он уже знает, когда и какой приём выполнить и не боится.

Мы задерживали людей с ножами. Например, был семейно-бытовой скандал. Муж за женой гонялся с ножом по квартире. Мы приехали к квартире, металлическая входная дверь была закрыта. Супруга в это время заперлась в комнате. А дебошир входную дверь не открывал.

Мы созвонились с ним по мобильнику, отвлекли. С его супругой созвонились по другому телефону. Она быстро вышла из комнаты, открыла нам дверь, выбежала на площадку.

Я первый вошёл в квартиру, за мной трое сотрудников. Хозяин с ножом — навстречу. У меня была только резиновая палка. Но приёмы-то отработаны. Просто ловишь момент, когда что-то можно сделать, и выполняешь приём. Отвлекли его внимание на долю секунды. Я палкой нанёс удар в кисть руки, нож из неё вылетел, произвели захват, человека уложили аккуратно и надели наручники.

Про задержание женщины с топором

С огнестрельным оружием у нас не было задержаний. Была женщина с топором. Это было в 12-м городке, в частном секторе напротив 9-й школы. Там на 9 мая две компании поругались и развязали драку. Приехал один наряд, пытался их остановить, не получалось. Я вторым нарядом приехал.

Драку нам удалось успокоить. И мы уже опрашивали граждан, что и как произошло. Я с одним мужчиной разговаривал. Было очень темно. Он с одной стороны забора стоял на своей территории, а я на улице за забором. Увидел, что открылась входная дверь дома и кто-то вышел. И только в последний момент заметил, как блеснуло что-то в сторону моей головы. Мне пришлось немножко увернуться, и я увидел, что это был топор.

Честно скажу: как я оказался по ту сторону забора, как «заломал» человека (причём это оказалась женщина, ранее судимая за разбой), как выбил топор, я не помню. Когда это всё отрабатываешь, оно происходит моментально, и ты просто не замечаешь.

Про 9 мая

Сильнее всего мы уставали, откровенно говоря, 9 мая. Это такой праздник, когда люди чрезмерно употребляют. Плюс весна. Уже поздновато темнеет. И люди очень сильно расслабляются со спиртными напитками. И больше всего неприятностей происходит именно 9 мая.

Сколько себя помню, ты ждёшь 9 мая, ты к нему готовишься, и когда оно проходит, ты действительно очень уставший. Даже не так физически, как морально. Очень много работы. Сигналы поступают из разных точек города, нужно везде реагировать, везде попробовать успеть. Очень много дебоширов, семейных скандалов. И топор, и нож в квартире — это всё было на 9 мая.

Как люди умирали на глазах

Очень тяжело, когда ты уже не можешь помочь. Был семейно-бытовой скандал на Чехова. Женщина зарезала сожителя. И он прямо у нас на руках умер. Всю помощь, что могли, мы ему оказали, но у него было внутреннее кровотечение. Он уже был мёртв, когда приехала скорая помощь.

Тяжело было, когда в центре Слуцка две девочки залезли на крышу девятиэтажки. Одна прыгнула, а вторая замерла наверху и кричала как резаная. Та девочка, что упала, у меня на глазах умерла. А вторую с трудом оторвали от парапета, оттянули, привели в чувство… Очень сложно было.

Как ППС-ники «отходят» после психологических травм

После таких тяжёлых случаев нельзя уединяться, нужно общение. Дома, с друзьями. Проговаривать эту ситуацию: что ты мог или не мог сделать, что ты сделал. То есть важно понять, что ты сделал всё, что мог, но вот так получилось.

При мне был такой случай. За рынком была ритуальная контора. Её директор стал подозревать, что кто-то по вечерам ворует деньги. Ключи были только у бухгалтера, директора и уборщицы.

Директор с бухгалтером после работы сделали засаду, и пришёл преступник. Им оказался муж уборщицы. Он с ножом напал на директора, причинил ему резаную рану руки. И решил ретироваться. Но перед этим подпёр дверь и поджёг здание. А люди остались внутри и сообщили в милицию.

Сотрудники прибыли, огонь затушили, установили, кто это всё совершил. А дом уборщицы находился недалеко. И они пошли туда задерживать этого гражданина. Было два сотрудника ППС и один — уголовного розыска. Жена и дети преступника оказывали сопротивление, и сотрудник угрозыска принял их удар на себя. А патрульные задержали самого мужчину и повели в транспортное средство.

В узком проходе сотрудникам пришлось ослабить захват, и преступнику удалось освободить руку. Из внутреннего кармана он достал бутылку со спиртным, ударил одного сотрудника милиции по голове, а с оставшейся «розочкой» кинулся за вторым сотрудником.

Тот начал вооружаться, тогда преступник бросился обратно к упавшему на землю первому сотруднику и направил ему «розочку» в область шеи. Второй сотрудник произвёл предупредительный выстрел и два раза выстрелил в этого преступника. Он умер.

Сотруднику ППС пришлось перетерпеть и удар по голове, и очень сильный стресс. Он болел сахарным диабетом, и после этого случая долго лежал в больнице. Мы боялись за него. Я попросил его родных чаще его навещать, быть всегда рядом, чтобы он чувствовал, что защищён. И коллеги его тоже навещали. Каждый час у него кто-то был.

Совет начинающим сотрудникам ППС

Сотрудникам ППС я бы посоветовал быть внимательными к людям. Какой бы человек образ жизни ни вёл, как бы он ни выглядел, всё равно надо прислушаться к нему. Не всегда воспринимать людей так, как видишь глазами. А больше слушать. Может, у человека действительно есть какая-то боль или обида.

Но, прежде всего, беречь свою жизнь и здоровье. Внимание и ещё раз внимание.

Не допускать профдеформации. Работая в ППС, ты всё время сталкиваешься с лицами, которые ведут асоциальный образ жизни. Ты каждый день в этой «каше» варишься. И конечно, начинает казаться, что вокруг всё плохо и очень плохо.

Но оглядываясь на свою семью, знакомых, друзей, ты понимаешь, что нормальных людей намного больше.

Совет людям, которые сталкиваются с сотрудником ППС при исполнении

Прежде всего, между людьми должно быть уважение. Неважно, сотрудник милиции или нет.

Когда гражданин начинает сопротивляться милиционеру, он толкает себя на преступление. Если требования сотрудника законны, выполняйте эти требования. А если даже они незаконны и в отношении гражданина неправомерно поступают, выполните требования, а потом уже со всем разберутся. Это намного безопаснее, чем развязать конфликт на месте».