Случчанин Александр рассказал, что не может доказать жене, что она не способна управлять машиной. После обучения в автошколе женщина не может водить самостоятельно: боится проезжающих авто, не может переключать скорости, не ориентируется на дороге. Супруги конфликтуют, потому что жена не оставляет попыток, а муж — на грани срыва. Ситуацию комментирует психолог Марина Чижик.

«Как-то ехали из деревни от родителей, и Даша стала жаловаться, что хочет научиться водить, чтобы ездить сама по своим делам: в магазины, ребёнка на кружок возить. Я отговаривал, потому что считаю, что у машины должен быть один хозяин, — рассказал Александр. — Но она свою затею не оставила.

Смирился и успокоился

Когда стала заниматься в автошколе, вроде всё было нормально. Теория ей нравилась, запоминала быстро. Когда я был за рулём, вроде ориентировалась, кто кого пропустить должен и т.д. Я даже удивлялся, думал, может, и хорошо, будет на подхвате.

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Ездить сама не смогла

Теорию она сдала сразу, автодром — с третьей попытки, а по городу — с пятого раза. Когда получила права, оказалось, что ездить она не может от слова «совсем». Первый раз поехали в деревню. Это был ужас! Знаков не замечает, велосипедистов — тоже. При переключении передач паникует, вместо первой врубает третью, машина глохнет. При развороте, повороте налево — просто панический ужас. И это повторяется каждый раз. Сдать назад — боится, не говорю уже о парковке. Габаритов не чувствует совершенно. Дико нервничает за рулём. Когда переключает передачи, смотрит вниз, а не на дорогу. Как так! Ведь она не только в школе училась, но и месяц с инструктором дополнительно занималась! Я боюсь даже пробовать выезжать с ней в город!

Опасения

Вот говорят: «Терпение и труд всё перетрут». Но на такой эксперимент я не готов, мне жалко машину, нервов. А если она влетит в кого-нибудь? Это может стоить не только разбитой машины, но и чьей-то жизни. Я не знал, что бывают необучаемые люди. Она каждый раз садится за руль как в первый раз!

Она настроена добиваться

В последнее время до неё стало доходить, что что-то не так у неё. Все, кто с ней учились, потихоньку ездят. У неё же пошла обратная реакция: она стала вообще бояться скорости, обгонов. Но желание ездить не пропало. Сказала, что через месяц снова будет заниматься с человеком и копить на свою машину. Мечтает об автомате. Все мои доводы впустую. Как ей объяснить, что лучше быть хорошим пешеходом, чем плохим водителем?»

«Не спорить, а раскрыть преимущества»

Опасения мужчины небеспочвенны. Человек, который не умеет ездить, опасен и для других водителей, и для пешеходов. Как и любое другое дело, вождение требует определённого таланта, устойчивой психики, хорошей реакции, ну и комплекса умений, — говорит психолог Марина Чижик. — По исследованиям есть определённый процент людей, как женщин, так и мужчин, у которых двигательный моторный навык формируется плохо. Мозг как бы не согласовывает быстро ответную реакцию, последовательность точных действий. Как правило, это люди с очень подвижной психикой. Обычно такие люди замечательно сдают теорию и езда у них получается с инструктором, который диктует последовательность действий. Даже если они и будут ездить в дальнейшем, то проблемы с моторикой в критической ситуации преодолеть не получится.

Что делать мужу

Первый вариант: не спорить с женой, а раскрыть ей преимущества. Показать, что отказ от вождения — это не признание её неспособности, а проявление индивидуальности. Это её преимущество — у неё всегда будет персональный водитель. Можно сказать, как она талантлива в других областях, которые не даются мужу. Назвать их. Тут важно не насмехаться над женой, не говорить, какая она неумеха. Женщину это подстегнёт к тому, чтобы продолжать упорствовать.

Второй вариант: вооружиться терпением и продвигаться вперёд вместе. Не злиться, не психовать, а разработать совместный план. Показать жене, что вы готовы ей помочь. Есть женщины, которые могут добиться успеха путём многократного повторения одних и тех же действий, доведения их до автоматизма. С ними нужно отрабатывать все этапы движения по отдельности. И так много раз, пока это не будет требовать раздумий. Также и с маршрутом: поездите по пустому городу в ночное время, по прямой дороге в деревню. Растяните это на длительное время. Женщине важно приобрести уверенность в своих действиях. Вместе с уверенностью придёт и спокойствие, и всё начнёт получаться. А может, приведёт к тому, что она сама откажется от этой затеи».