На рынке появились редис и петрушка. Цена на огурцы «пупырчатые» — 9 рублей. Киви подорожало и стоит 8,5 рубля за килограмм, за литр клюквы просят 10 рублей. Перечень цен на овощи, фрукты и другое на Слуцком рынке. Цены указаны по состоянию на 13 часов четверга, 3 марта.

Овощи

  • Капуста белокочанная свежая — 1,5 рубля за 1 килограмм
  • Пекинская капуста – 6 рублей за 1 килограмм
  • Огурец свежий — 9 рублей за 1 килограмм
  • Огурец гладкий длинный — 5-7 рублей за 1 килограмм
  • Картофель – 1,55 рубля за 1 килограмм
  • Морковь — 1,5 рубля за 1 килограмм
  • Свёкла свежая – 1,79 рубля за 1 килограмм
  • Тыква – 2 рубля за 1 килограмм
  • Перец – 7,5 рубля за 1 килограмм
  • Лук репчатый – 1,3 рубля за 1 килограмм
  • Чеснок свежий – 0,5-1 рубль за головку
  • Дайкон – 3,5 рубля за 1 килограмм
  • Редис – 4 рубля за 1 килограмм

Фрукты

  • Апельсин – 5 рублей за 1 килограмм
  • Киви — 8,5 рубля за 1 килограмм
  • Мандарины – 4,5-5,5 рубля за 1 килограмм
  • Яблоки домашние – 3 рубля за 1 килограмм
  • Яблоки сушёные – 6 рублей за 1 килограмм
  • Лимоны – 5,5 рубля за 1 килограмм
  • Бананы – 5,5 рубля за 1 килограмм

Ягоды

  • Шиповник – 5 рублей за 5 литров
  • Боярышник – 1 рубль за 1 литр
  • Боярышник сушёный – 2 рубля за 100 граммов
  • Клюква 10 рублей за 1 литр

Разное

  • Шампиньоны свежие — 7,5 рубля за 1 килограмм
  • Консервированная малина и вишня — 6 рублей за 0,5 литра
  • Консервированная клубника — 5 рублей за 0,5 литра
  • Капуста квашеная – 4 рубля за 1 килограмм
  • Капуста квашеная с клюквой – 4,5 рубля за 1 литр
  • Рулетики из капусты и моркови – 8 рублей за 1 килограмм
  • Свёкла отварная — 2,5 рубля за 1 килограмм
  • Лечо домашнее – 3,5 рубля за 0,5 литра
  • Свёкла маринованная — 7 рублей за 1 килограмм
  • Чеснок маринованный — 5 рублей за 0,5 литра
  • Яйцо домашнее — 4 рубля за 1 десяток
  • Зелень (петрушка) – 1,5 рубля за 100 граммов
  • Орех грецкий узбекский – 10 рублей за 1 килограмм
  • Орех грецкий очищенный — 20 рублей за 1 килограмм
  • Семечки тыквенные сушёные – 1 рубль стакан 200 граммов
  • Приправа укроп – 1 рубль за 100 граммов
  • Кориандр – 1,5 рубля за 100 граммов
  • Тмин – 1,5 рубля за 100 граммов
  • Смесь приправ – 2 рубля за 100 граммов