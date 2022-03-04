На рынке появились редис и петрушка. Цена на огурцы «пупырчатые» — 9 рублей. Киви подорожало и стоит 8,5 рубля за килограмм, за литр клюквы просят 10 рублей. Перечень цен на овощи, фрукты и другое на Слуцком рынке. Цены указаны по состоянию на 13 часов четверга, 3 марта.
Овощи
- Капуста белокочанная свежая — 1,5 рубля за 1 килограмм
- Пекинская капуста – 6 рублей за 1 килограмм
- Огурец свежий — 9 рублей за 1 килограмм
- Огурец гладкий длинный — 5-7 рублей за 1 килограмм
- Картофель – 1,55 рубля за 1 килограмм
- Морковь — 1,5 рубля за 1 килограмм
- Свёкла свежая – 1,79 рубля за 1 килограмм
- Тыква – 2 рубля за 1 килограмм
- Перец – 7,5 рубля за 1 килограмм
- Лук репчатый – 1,3 рубля за 1 килограмм
- Чеснок свежий – 0,5-1 рубль за головку
- Дайкон – 3,5 рубля за 1 килограмм
- Редис – 4 рубля за 1 килограмм
Фрукты
- Апельсин – 5 рублей за 1 килограмм
- Киви — 8,5 рубля за 1 килограмм
- Мандарины – 4,5-5,5 рубля за 1 килограмм
- Яблоки домашние – 3 рубля за 1 килограмм
- Яблоки сушёные – 6 рублей за 1 килограмм
- Лимоны – 5,5 рубля за 1 килограмм
- Бананы – 5,5 рубля за 1 килограмм
Ягоды
- Шиповник – 5 рублей за 5 литров
- Боярышник – 1 рубль за 1 литр
- Боярышник сушёный – 2 рубля за 100 граммов
- Клюква — 10 рублей за 1 литр
Разное
- Шампиньоны свежие — 7,5 рубля за 1 килограмм
- Консервированная малина и вишня — 6 рублей за 0,5 литра
- Консервированная клубника — 5 рублей за 0,5 литра
- Капуста квашеная – 4 рубля за 1 килограмм
- Капуста квашеная с клюквой – 4,5 рубля за 1 литр
- Рулетики из капусты и моркови – 8 рублей за 1 килограмм
- Свёкла отварная — 2,5 рубля за 1 килограмм
- Лечо домашнее – 3,5 рубля за 0,5 литра
- Свёкла маринованная — 7 рублей за 1 килограмм
- Чеснок маринованный — 5 рублей за 0,5 литра
- Яйцо домашнее — 4 рубля за 1 десяток
- Зелень (петрушка) – 1,5 рубля за 100 граммов
- Орех грецкий узбекский – 10 рублей за 1 килограмм
- Орех грецкий очищенный — 20 рублей за 1 килограмм
- Семечки тыквенные сушёные – 1 рубль стакан 200 граммов
- Приправа укроп – 1 рубль за 100 граммов
- Кориандр – 1,5 рубля за 100 граммов
- Тмин – 1,5 рубля за 100 граммов
- Смесь приправ – 2 рубля за 100 граммов