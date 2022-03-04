На рынке появились редис и петрушка. Цена на огурцы «пупырчатые» — 9 рублей. Киви подорожало и стоит 8,5 рубля за килограмм, за литр клюквы просят 10 рублей. Перечень цен на овощи, фрукты и другое на Слуцком рынке. Цены указаны по состоянию на 13 часов четверга, 3 марта.

Овощи

Капуста белокочанная свежая — 1,5 рубля за 1 килограмм

Пекинская капуста – 6 рублей за 1 килограмм

Огурец свежий — 9 рублей за 1 килограмм

Огурец гладкий длинный — 5-7 рублей за 1 килограмм

Картофель – 1,55 рубля за 1 килограмм

Морковь — 1,5 рубля за 1 килограмм

Свёкла свежая – 1,79 рубля за 1 килограмм

Тыква – 2 рубля за 1 килограмм

Перец – 7,5 рубля за 1 килограмм

Лук репчатый – 1,3 рубля за 1 килограмм

Чеснок свежий – 0,5-1 рубль за головку

Дайкон – 3,5 рубля за 1 килограмм

Редис – 4 рубля за 1 килограмм

Фрукты

Апельсин – 5 рублей за 1 килограмм

Киви — 8,5 рубля за 1 килограмм

Мандарины – 4,5-5,5 рубля за 1 килограмм

Яблоки домашние – 3 рубля за 1 килограмм

Яблоки сушёные – 6 рублей за 1 килограмм

Лимоны – 5,5 рубля за 1 килограмм

Бананы – 5,5 рубля за 1 килограмм

Ягоды

Шиповник – 5 рублей за 5 литров

Боярышник – 1 рубль за 1 литр

Боярышник сушёный – 2 рубля за 100 граммов

Клюква — 10 рублей за 1 литр

Разное