Порадуйте себя к празднику 8 Марта, Вы этого достойны! Магазин белья «Новый образ» в Слуцке приглашает за новинками

Правильно подобранный бюстгальтер позволит выгодно подчеркнуть достоинства, скрыть и подкорректировать недостатки, предотвратить возможные проблемы со здоровьем и даже визуально сбросить 2−3 кг! Чтобы это стало возможным, бюстгальтер должен подходить по всем параметрам. Ждем Вас на индивидуальный подбор бюстгальтера – бра-фиттинг.
Шесть белорусских производителей, а также европейские и российские фабрики. Бренды: Милавица и Ализе, Сермия, Мисстайл, Хелена, Браво, Тейли, Трибуна, Бельвейс и другие.
• Поступление модных коллекций белья Milavitsa и Alisee.
• Обновление комплектов с пуш-ап, без пуш-ап и бюстье на чашки B,C,D.
• Новинка – кожаные маски, портупеи, гартеры и пояса.
• Поступление модных коллекций белорусских брендов Bravo, Helena и Misstyle. Много больших размеров!
• Большое поступление атласных, шелковых, кружевных пижам, сорочек, халатов. А также комплекты из натуральных материалов — вискозы и хлопка! Размеры 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60.
• Большое поступление трусиков! Низкая, средняя и высокая посадка, стринги, трусики с утяжкой.
• Поступление корректирующего-утягивающего белья MIA.
• Поступление купальников Milavitsa на чашки B, C, D, E, F, G, H, I, J.
• Большие, редкие размеры бюстгальтеров и кружевные сорочки от белорусского бренда Teyli. В наличии чашки G,H,I,J,K,L,M,N.
• Поступление эротического белья! Чулки, пояса для чулок, колготки-сетка и эротические комплекты сорочка+стринги! Бренд OPIUM. Бренд Belweiss. Бренд Teyli.
На фото представлена лишь часть широкого ассортимента!
Всегда рады предложить Вам широкий выбор бюстгальтеров, трусиков, купальников и корректирующего-утягивающего белья. Чулки, пояса для чулок. В наличии халаты, сорочки, пижамы и эротическое белье.
Огромный выбор и постоянные обновления! В размерном ряду представлены чашки A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N !
В наличии много красивого белья больших, редких размеров! Такого точно не встретишь в других магазинах.
С большей частью ассортимента вы можете ознакомиться не только в инстаграм, но и на нашем сайте http://belio.by/
Там можно удобно выбрать и заказать с доставкой понравившиеся модели с бесплатной доставкой!
Также наши поступления можно увидеть в нашем телеграм-канале.
В продаже есть подарочные сертификаты на любую сумму. Также у нас можно рассчитаться по карте рассрочки «Халва».
Удобная услуга — сертификат можно приобрести онлайн!
Поступление модных коллекций белья Milavitsa и Alisee по приятным ценам!
Обновление комплектов с пушап и без пушап а так же бюстье с мягкими чашками:
Новинка – кожаные маски, портупеи, гартеры и пояса:
Поступление классических и модных коллекций белорусских брендов Bravo и Helena. Новые модели от белорусского бренда Misstyle в наличии.
Большое поступление атласных, шелковых, кружевных пижам, сорочек, халатов.
А также комплекты из натуральных материалов — вискозы и хлопка! Велюровые комплекты. Нарядные и соблазнительные шелковые халаты, сорочки и комплекты топ-шорты различных цветов ждут Вас! Также в ассортименте халаты и сорочки из натуральных материалов. Широкий размерный ряд: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60!
Поступление купальников Milavitsa на большие размеры и широкий выбор купальников в течение всего года
• В наличии купальники: на чашки A, B, C, D, E, F, J, H, I, J. Шикарные купальники на любые размеры — только у нас! Ассортимент постоянно пополняется.
Слитные купальники
Только у нас представлен широкий выбор белья на средние, большие и самые большие размеры груди от популярных белорусских брендов Milavitsa, Bravo, Misstyle, Teyli, Helena, Sermija. Такие размеры и модели не найти в других магазинах.
В наличии белье для особых случаев: бюстгальтеры с силиконовой спинкой, бесшовные бюстгальтеры, бюсты с силиконовыми бретелями, бюсты, которые можно носить без бретелей, и силиконовые накладки!
Также много новых моделей трусиков в продаже! У нас всегда самый большой выбор качественных фабричных трусиков от белорусских фабрик по приятным ценам:
Чулки, корсеты, пояса для чулок, платья и новые модели эротического белья! Бренды OPIUM, Teyli, Belweiss. Романтические сорочки, маски и трусики с открытым доступом и пояса для чулок в ассортименте:
Несколько моделей кружевных романтических боди:
Роскошь в удобстве — это бельё марки Sermija. Один из самых популярных брендов в нашем магазине!
Очень много УДОБНЫХ, КАЧЕСТВЕННЫХ, АНАТОМИЧЕСКИ ПРАВИЛЬНЫХ моделей бюстгальтеров! Для средних и больших размеров, для нестандартных типов фигур. Всё это + грамотная консультация делают наш магазин лучшим выбором:
В наличии много корректирующего-утягивающего белья для разных типов фигур. С помощью корректирующего белья поможем Вам смоделировать фигуру до минус 1−2 размеров и чувствовать себя на все 100%. Если вы хотите скорректировать фигуру под определённую одежду, платье, костюм, то берите эту вещь с собой для достижения лучшего результата.
Корректирующее бельё — незаменимая вещь в женском гардеробе. Бельё не просто избавит от лишних сантиметров в талии и на ягодицах за счёт стягивания, оно моделирует фигуру, делая её более пропорциональной. При этом каждая женщина обязательно найдёт наиболее подходящий для себя вариант, который позволит ей выглядеть безупречно на любой вечеринке и празднике или просто каждый день.
В магазине представлены производители белья:
- Sermija (Литва-Беларусь),
- Bravo (Беларусь),
- Milavitsa (Беларусь),
- Misstyle (Беларусь),
- Helena (Беларусь),
- Anabel Arto (Россия),
- Teyli (Беларусь),
- Dimanche (Италия),
- Balaloum (Италия-Китай),
- Infinity (Россия),
- Sensera (Россия) и другие.
Только качественное и фабричное бельё! Предлагаем записаться к нам на услугу — бра-фиттинг!
Правильно подобранный бюстгальтер позволит выгодно подчеркнуть достоинства, скрыть и подкорректировать недостатки, предотвратить возможные проблемы со здоровьем и даже визуально сбросить 2−3 кг! Чтобы это стало возможным, бюстгальтер должен подходить по всем параметрам. Ждем Вас на индивидуальный подбор бюстгальтера – бра-фиттинг.
Эта услуга очень отличается от сервиса в обычных бельевых магазинах, где консультанты вроде бы тоже помогают выбирать белье.
Опытный специалист бра-фиттер поможет определить, какую модель и размер бюстгальтера Вам следует носить, с учётом всех анатомических особенностей груди и тела.
Большинство женщин испытывают такие проблемы, как:
• Вечно спадающие с плеч или врезающиеся бретели
• Пояс бюстгальтера скручивается и задирается вверх
• Грудь вываливается за пределы чашек
• Косточки бюстгальтера режут и натирают, оставляют красные следы и синяки на коже в конце дня
• Грудь визуально выглядит некрасивой, искаженной формы
• Возникает дискомфорт в спине, пояснице, плечах и самой груди
Если Вы столкнулись хотя бы с одной из этих проблем — стоит записаться к нам на услугу бра-фиттинг! Тем более что для наших покупателей эта услуга абсолютно бесплатна!
Бра-фиттер помогает клиентке примерять белье, ускоряя весь процесс – застегнет вам пояс, посадит его в нужное место, отрегулирует бретели, сориентирует, как уложить грудь в чашечки, расправит чашечки и поставит их в нужное место.
Бра-фиттинг проходит один на один со специалистом в примерочной.
Мы заинтересованы, чтобы Вы возвращались за покупками именно к нам! Снова и снова! Поэтому предлагаем только качественные товары и услуги!
У нас в магазине Вас ждёт грамотная консультация и индивидуальный подбор бюстгальтера, который подходит именно Вам! Доверьтесь специалисту. Потому что размерная сетка у разных производителей отличается. А ещё потому, что ваша грудь — уникальна!
Наш вес может меняться. Если колебания вашего веса составляют 3−5 кг, возможно, придётся пересмотреть свой размер.
Также не забывайте, что правильно подобранный бюстгальтер — залог здоровья, хорошей осанки и эффектного внешнего вида. Если размер белья подобран неверно, грудь визуально выглядит некрасивой, искаженной формы, возникает дискомфорт в спине, пояснице, плечах и самой груди.
Ждём Вас по адресу г. Слуцк, ул. Ленина 118
- Пн-Пт 10.00 — 18.00
- Сб-Вс 10.00 — 16.00
+375 (29) 610−26−74
https://www.instagram.com/new_obraz_slutsk/
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