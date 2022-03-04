Порадуйте себя к празднику 8 Марта, Вы этого достойны! Магазин белья «Новый образ» в Слуцке приглашает за новинками

Правильно подобранный бюстгальтер позволит выгодно подчеркнуть достоинства, скрыть и подкорректировать недостатки, предотвратить возможные проблемы со здоровьем и даже визуально сбросить 2−3 кг! Чтобы это стало возможным, бюстгальтер должен подходить по всем параметрам. Ждем Вас на индивидуальный подбор бюстгальтера – бра-фиттинг.

Шесть белорусских производителей, а также европейские и российские фабрики. Бренды: Милавица и Ализе, Сермия, Мисстайл, Хелена, Браво, Тейли, Трибуна, Бельвейс и другие.

• Поступление модных коллекций белья Milavitsa и Alisee.

• Обновление комплектов с пуш-ап, без пуш-ап и бюстье на чашки B,C,D.

• Новинка – кожаные маски, портупеи, гартеры и пояса.

• Поступление модных коллекций белорусских брендов Bravo, Helena и Misstyle. Много больших размеров!

• Большое поступление атласных, шелковых, кружевных пижам, сорочек, халатов. А также комплекты из натуральных материалов — вискозы и хлопка! Размеры 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60.

• Большое поступление трусиков! Низкая, средняя и высокая посадка, стринги, трусики с утяжкой.

• Поступление корректирующего-утягивающего белья MIA.

• Поступление купальников Milavitsa на чашки B, C, D, E, F, G, H, I, J.

• Большие, редкие размеры бюстгальтеров и кружевные сорочки от белорусского бренда Teyli. В наличии чашки G,H,I,J,K,L,M,N.

• Поступление эротического белья! Чулки, пояса для чулок, колготки-сетка и эротические комплекты сорочка+стринги! Бренд OPIUM. Бренд Belweiss. Бренд Teyli.

На фото представлена лишь часть широкого ассортимента!

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Всегда рады предложить Вам широкий выбор бюстгальтеров, трусиков, купальников и корректирующего-утягивающего белья. Чулки, пояса для чулок. В наличии халаты, сорочки, пижамы и эротическое белье.

Огромный выбор и постоянные обновления! В размерном ряду представлены чашки A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N !

В наличии много красивого белья больших, редких размеров! Такого точно не встретишь в других магазинах.

С большей частью ассортимента вы можете ознакомиться не только в инстаграм, но и на нашем сайте http://belio.by/

Там можно удобно выбрать и заказать с доставкой понравившиеся модели с бесплатной доставкой!

Также наши поступления можно увидеть в нашем телеграм-канале.

В продаже есть подарочные сертификаты на любую сумму. Также у нас можно рассчитаться по карте рассрочки «Халва».

Удобная услуга — сертификат можно приобрести онлайн!

Поступление модных коллекций белья Milavitsa и Alisee по приятным ценам!

Обновление комплектов с пушап и без пушап а так же бюстье с мягкими чашками:

Новинка – кожаные маски, портупеи, гартеры и пояса:

Поступление классических и модных коллекций белорусских брендов Bravo и Helena. Новые модели от белорусского бренда Misstyle в наличии.

Большое поступление атласных, шелковых, кружевных пижам, сорочек, халатов.

А также комплекты из натуральных материалов — вискозы и хлопка! Велюровые комплекты. Нарядные и соблазнительные шелковые халаты, сорочки и комплекты топ-шорты различных цветов ждут Вас! Также в ассортименте халаты и сорочки из натуральных материалов. Широкий размерный ряд: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60!

Новые комплекты Sensera 1 из 2

Поступление купальников Milavitsa на большие размеры и широкий выбор купальников в течение всего года

Поступление купальников Milavitsa на большие размеры и широкий выбор купальников в течение всего года 1 из 6

• В наличии купальники: на чашки A, B, C, D, E, F, J, H, I, J. Шикарные купальники на любые размеры — только у нас! Ассортимент постоянно пополняется.

Слитные купальники

Только у нас представлен широкий выбор белья на средние, большие и самые большие размеры груди от популярных белорусских брендов Milavitsa, Bravo, Misstyle, Teyli, Helena, Sermija. Такие размеры и модели не найти в других магазинах.

В наличии белье для особых случаев: бюстгальтеры с силиконовой спинкой, бесшовные бюстгальтеры, бюсты с силиконовыми бретелями, бюсты, которые можно носить без бретелей, и силиконовые накладки!

Также много новых моделей трусиков в продаже! У нас всегда самый большой выбор качественных фабричных трусиков от белорусских фабрик по приятным ценам:

Чулки, корсеты, пояса для чулок, платья и новые модели эротического белья! Бренды OPIUM, Teyli, Belweiss. Романтические сорочки, маски и трусики с открытым доступом и пояса для чулок в ассортименте:

Несколько моделей кружевных романтических боди:

Роскошь в удобстве — это бельё марки Sermija. Один из самых популярных брендов в нашем магазине!

Очень много УДОБНЫХ, КАЧЕСТВЕННЫХ, АНАТОМИЧЕСКИ ПРАВИЛЬНЫХ моделей бюстгальтеров! Для средних и больших размеров, для нестандартных типов фигур. Всё это + грамотная консультация делают наш магазин лучшим выбором:

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В наличии много корректирующего-утягивающего белья для разных типов фигур. С помощью корректирующего белья поможем Вам смоделировать фигуру до минус 1−2 размеров и чувствовать себя на все 100%. Если вы хотите скорректировать фигуру под определённую одежду, платье, костюм, то берите эту вещь с собой для достижения лучшего результата.

Корректирующее бельё — незаменимая вещь в женском гардеробе. Бельё не просто избавит от лишних сантиметров в талии и на ягодицах за счёт стягивания, оно моделирует фигуру, делая её более пропорциональной. При этом каждая женщина обязательно найдёт наиболее подходящий для себя вариант, который позволит ей выглядеть безупречно на любой вечеринке и празднике или просто каждый день.

В магазине представлены производители белья: Sermija (Литва-Беларусь), Bravo (Беларусь), Milavitsa (Беларусь), Misstyle (Беларусь), Helena (Беларусь), Anabel Arto (Россия... 1 из 5

В магазине представлены производители белья:

Sermija (Литва-Беларусь),

Bravo (Беларусь),

Milavitsa (Беларусь),

Misstyle (Беларусь),

Helena (Беларусь),

Anabel Arto (Россия),

Teyli (Беларусь),

Dimanche (Италия),

Balaloum (Италия-Китай),

Infinity (Россия),

Sensera (Россия) и другие.

Только качественное и фабричное бельё! Предлагаем записаться к нам на услугу — бра-фиттинг!

Правильно подобранный бюстгальтер позволит выгодно подчеркнуть достоинства, скрыть и подкорректировать недостатки, предотвратить возможные проблемы со здоровьем и даже визуально сбросить 2−3 кг! Чтобы это стало возможным, бюстгальтер должен подходить по всем параметрам. Ждем Вас на индивидуальный подбор бюстгальтера – бра-фиттинг.

Эта услуга очень отличается от сервиса в обычных бельевых магазинах, где консультанты вроде бы тоже помогают выбирать белье.

Опытный специалист бра-фиттер поможет определить, какую модель и размер бюстгальтера Вам следует носить, с учётом всех анатомических особенностей груди и тела.

Большинство женщин испытывают такие проблемы, как:

• Вечно спадающие с плеч или врезающиеся бретели

• Пояс бюстгальтера скручивается и задирается вверх

• Грудь вываливается за пределы чашек

• Косточки бюстгальтера режут и натирают, оставляют красные следы и синяки на коже в конце дня

• Грудь визуально выглядит некрасивой, искаженной формы

• Возникает дискомфорт в спине, пояснице, плечах и самой груди

Если Вы столкнулись хотя бы с одной из этих проблем — стоит записаться к нам на услугу бра-фиттинг! Тем более что для наших покупателей эта услуга абсолютно бесплатна!

Бра-фиттер помогает клиентке примерять белье, ускоряя весь процесс – застегнет вам пояс, посадит его в нужное место, отрегулирует бретели, сориентирует, как уложить грудь в чашечки, расправит чашечки и поставит их в нужное место.

Бра-фиттинг проходит один на один со специалистом в примерочной.

Мы заинтересованы, чтобы Вы возвращались за покупками именно к нам! Снова и снова! Поэтому предлагаем только качественные товары и услуги!

У нас в магазине Вас ждёт грамотная консультация и индивидуальный подбор бюстгальтера, который подходит именно Вам! Доверьтесь специалисту. Потому что размерная сетка у разных производителей отличается. А ещё потому, что ваша грудь — уникальна!

Наш вес может меняться. Если колебания вашего веса составляют 3−5 кг, возможно, придётся пересмотреть свой размер.

Также не забывайте, что правильно подобранный бюстгальтер — залог здоровья, хорошей осанки и эффектного внешнего вида. Если размер белья подобран неверно, грудь визуально выглядит некрасивой, искаженной формы, возникает дискомфорт в спине, пояснице, плечах и самой груди.

Ждём Вас по адресу г. Слуцк, ул. Ленина 118

Пн-Пт 10.00 — 18.00

Сб-Вс 10.00 — 16.00

+375 (29) 610−26−74

http://belio.by/

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