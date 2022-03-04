«Кур’ер» посмотрел, какие товары Беларусь ввезла из Украины за 2021 год. Общая сумма импорта составила более $1,4 млрд.

Данные брались из интерактивной информационно-аналитической системы распространения официальной статистической информации Белстата. Мы выбрали товары с наибольшим объёмом.

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Беларусь импортировала из Украины небольшое количество продуктов питания по сравнению с объёмами производства собственных. Если брать непродовольственные товары и сырьё, то наша страна закупала в больших объёмах жмых для комбикормов, сою для птицефабрик, шамотную глину для производства огнеупорного кирпича (своих месторождений в республике нет).

Топ-10 продовольственных товаров

1. Пиво

За 2021 год из Украины ввезли 19 млн литров пива. Информации по Беларуси за 2021 год пока нет, но, по данным Белстата, в 2020-м белорусские предприятия выпустили 433 млн литров пива. Скорее всего, в 2021-м цифры будут аналогичными, а значит, доля украинского пива составляет не более 5%.

2. Картофель

За 2021 год импорт картофеля составил 14 462 406 кг. Это примерно 14,5 тыс. тонн. В прошлом году в Беларуси вырастили 4,8 млн тонн картофеля. Вся годовая потребность белорусской торговли в этом клубнеплоде составляет 98 тыс. тонн. Это значит, что украинский картофель, возможно, занимал примерно 15% в магазинах и на рынках.

3. Мясо птицы

Мяса и пищевых субпродуктов домашней птицы завезли около 10,6 тыс. тонн. Для сравнения: в 2020 году белорусские предприятия произвели 539,6 тыс. тонн птицы.

4. Хлеб и мучные кондитерские изделия

Этих продуктов за весь прошлый год завезли в страну 9,3 тыс. тонн. Для сравнения: по данным Белстата, только за январь 2021 года белорусские производители выпустили 6,8 тыс. тонн хлеба, хлебобулочных и кондитерских изделий.

5. Свежие яблоки

В 2021 году Беларусь импортировала 8,2 тыс. тонн украинских яблок. Но больше всего из Польши — 119,4 тыс. тонн. Свежих данным по белорусским яблокам нет. В 2019 году урожай в нашей стране составил 155 тыс. тонн.

6. Кетчупы и соусы

Кетчуп томатный и прочие томатные соусы — 6 тыс. тонн. Например, это примерно 13,4 млн упаковок кетчупа «Чумак» по 450 г.

7. Соки

В прошлом году из Украины ввезли 5,1 тыс. тонн фруктовых и овощных соков.

8. Макароны

В 2021 году Беларусь завезла из Украины 3,9 тыс. тонн. Для сравнения: «Боримак» ежегодно производит 27-30 тыс. тонн.

9. Говядина

В прошлом году Беларусь ввезла из Украины 3,4 тыс. тонн замороженной говядины. Свежих данных по Беларуси нет. Для приблизительного сравнения: в 2020 году в нашей стране получили примерно 347 тыс. тонн говядины в убойном весе.

10. Кондитерские изделия и шоколад

Кондитерские изделия из сахара и шоколад — 6,1 тыс. тонн. Для сравнения: по данным Белстата, в 2020 году Беларусь выпустила 74,3 тыс. тонн своей кондитерской продукции.

Топ-10 других товаров

1. Гипс, ангидрит

Основные поставщики гипса и ангидрита в Беларусь — Украина, Россия и Молдова. Если из первой страны в 2021 году импортировали 266,3 тыс. тонн этих материалов, то из второй — 100,9 тыс. тонн, а из третьей — 75,4 тыс. тонн.

ДЛЯ СПРАВКИ. Гипс и ангидрит используются в качестве сырья для производства гипсовых вяжущих материалов (строительного гипса) и добавок в различные виды цемента, для производства высокообжигового, формовочного и медицинского гипса, серной кислоты, сульфата аммония, бумаги и для гипсования почв. Кроме того, в небольших количествах гипс используется как декоративно-поделочный материал.

2. Жмых

Беларусь импортировала из Украины 249,9 тыс. тонн отходов (жмыха), полученных при извлечении прочих растительных масел. Для сравнения: из России — 234,6 тыс. тонн. Жмых является основным компонентом для производства комбикормов для сельскохозяйственных животных.

3. Жмых соевый

В 2021 году Беларусь импортировала из Украины 186,2 тыс. тонн отходов (жмыха), полученных при извлечении соевого масла. Но это не основной поставщик. Больше ввезли из Аргентины — 201,2 тыс. тонн. Соевый жмых тоже используют в производстве комбикормов.

4. Галька, гравий, щебень

В 2021 году Беларусь ввезла 203,7 тыс. тонн гальки, гравия и щебня. Это один из основных импортёров. На втором месте — Россия. Из этой страны поступило 169,4 тыс. тонн.

5. Соя

В 2021 году Украина тоже была одним из основных поставщиков соевых бобов. Беларусь закупила 196,6 тыс. тонн. На втором месте — Россия. Из этой страны завезли 82,3 тыс. тонн. Соевые бобы могут быть использованы как для посева, так и для производства комбикормов.

«Соевый шрот (жмых, который остаётся после того, как с масляной культуры выжали масло) используют для кормления скота. Если мы имеем сою, можем конкурировать с нашей продукцией животноводства, потому что обеспечим себя кормами. Это продовольственная безопасность страны. Сегодня, если вдруг нам откажут в американской или украинской сое, все птицефабрики остановятся: бройлер не вырастет за 40 дней до двух или двух с половиной килограммов без таких кормов»‚ — рассказывал газете «Звязда» Олег Давыденко, заведующий лабораторией нехромосомной наследственности Института генетики и цитологии, член-корреспондент НАН Беларуси, доктор биологических наук.

6. Огнеупорная глина

В Беларуси нет месторождений огнеупорной (шамотной) глины. За 2021 год наша страна ввезла из Украины 188,8 тыс. тонн этого материала. Для сравнения: из России — 4,4 тыс. тонн. Из этой глины производят огнеупорный кирпич.

7. Рапс

В 2021 году Беларусь закупила 49,5 тыс. тонн семян рапса. Но основным импортёром стала Россия — 219,4 тыс. тонн. Для сравнения: в прошлом году в Беларуси вырастили 715 тыс. тонн рапса. Получается, весь импорт занимает только 31% по отношению в белорусскому сырью.

8. Гранит для памятников

Камень обработанный для памятников или строительства и изделия из него (гранит) Беларусь ввозит из 38 стран. Если смотреть по объёмам, то основные поставщики — Россия, Украина и Италия. Из этих стран ввезли 8,3 тыс. тонн, 7,3 тыс. тонн и 1,3 тыс. тонн соответственно.

9. Корм для собак и кошек

В 2021 году в Беларусь корм для собак и кошек, расфасованный для розничной продажи, поставляли 37 стран. Украина — 2,8 тыс. тонн. Но больше всего Россия — 56,5 тыс. тонн.

10. Игрушки

В прошлом году Беларусь ввезла из Украины около 1,7 млн игрушек и головоломок. Аналогичное количество из Польши — около 1,7 млн штук, но больше всего из Китая — 96,3 млн. Для сравнения: ежегодно в нашей стране производят около 20 млн игрушек.