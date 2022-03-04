В последние несколько дней в банках в Слуцке дорожает иностранная валюта. Не в любой момент в банках есть в наличии доллары или евро. В этой ситуации вам могут предложить купить валюту «с рук». По просьбе «Кур’ера» Слуцкая милиция объясняет, почему этого нельзя делать.

На этой неделе корреспондент «Кур’ера» при подготовке очередного материала про курсы валют пришла в один из банков Слуцка. Там на тот момент не было в наличии долларов. Тут же, в банке, неизвестный предлагал людям: «Могу продать 20 долларов, интересует?».

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По просьбе «Кур’ера» Виталий Алешко, заместитель начальника Слуцкого РОВД, пояснил нашим читателям, почему нельзя соглашаться на такие предложения. Во-первых, «с рук» могут продавать фальшивую валюту. Во-вторых, сам факт такой купли-продажи — нарушение закона.

«Правоохранительные органы Беларуси впервые серьёзно столкнулись с проблемой фальшивомонетничества вначале 90-х годов, когда эпизодические случаи изъятия поддельных купюр за пару лет превратились в широкомасштабные экономические диверсии, — рассказал замначальника РОВД. — Благодаря принятым мерам обстановку удалось стабилизировать.

В действующем законодательстве Республики Беларусь фальшивомонетничество является уголовно-наказуемым деянием. Уголовная ответственность за изготовление или хранение с целью сбыта либо сбыт подделок наступает с 16-летнего возраста и предусмотрена в статье 221 главы 25 «Преступления против порядка осуществления экономической деятельности» Уголовного кодекса Республики Беларусь. Это преступление отнесено к категории тяжких.

Согласно ст. 221 УК РБ изготовление, хранение с целью сбыта либо сбыт поддельных денег или ценных бумаг наказывается ограничением свободы на срок от двух до пяти лет или лишением свободы на срок от двух до семи лет с конфискацией имущества или без конфискации. Те же действия, совершённые повторно, либо организованной группой, либо в особо крупном размере наказываются лишением свободы на срок от 5 до 15 лет с конфискацией имущества.

В Беларуси фальшивомонетничество в основном представлено подделкой иностранной валюты.

За истекший период 2021 года на территории Минской области наблюдался рост обнаруженных поддельных денежных знаков. Так, в указанный период в ОВД Минской области зарегистрировано 37 фактов сбыта (обнаружения) поддельных денежных купюр (доллары США, евро, рубли ЦБ Российской Федерации, рубли НБ Республики Беларусь), по которым возбуждено 37 уголовных дел. Из обнаруженных поддельных денежных билетов от общего количества преобладают: доллары США – 48%, рубли ЦБ Российской Федерации – 44%, евро – 6%, рубли НБ Республики Беларусь – 2%.

В большинстве случаев поддельная иностранная валюта привозится в страну так называемыми «добросовестными приобретателями» (туристами, гражданами, выезжающими за рубеж для трудоустройства, в гости к родным и близким, при нахождении в командировках (в том числе водители-международники)). 16% от общего количества добросовестные сбытчики обнаружили в личных сбережениях и по объективным причинам (по прошествии длительного времени, обнаружение по месту жительства и в личных вещах умерших родственников и др.) обстоятельств их приобретения пояснить не смогли.

Фальшивки поступают на внутренний рынок и задействуются при осуществлении незаконных валютных операций, то есть при обмене между физическими лицами, приобретении товаров вне розничной сети – на рынках, в интернет-магазинах, по частным объявлениям, при покупке автомобилей.

Именно поэтому, чтобы не стать жертвой фальшивомонетчиков и мошенников, необходимо совершать валютно-обменные операции исключительно в банковских учреждениях.

Статьями 12.1, 12.2 Кодекса об административных правонарушениях Республики Беларусь предусмотрена административная ответственность за незаконные принятие иностранной валюты в качестве платёжного средства, использование ценных бумаг в иностранной валюте, а также за нарушение установленного порядка проведения валютно-обменных операций и иных требований валютного законодательства».

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