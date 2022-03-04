Газета «Кур’ер» отметила трёх случчанок, которые принесли блины в редакцию газеты на конкурс «Масленичный блин». Они получили в подарок муку пшеничную высшего сорта, венчик, блокнот, формочки для выпекания от «КХП-Трейд». А также фирменную продукцию «Кур’ера»: ручки, шоколадки, календари, карту подписчика, газету.

Посмотрите, кто какие блины принёс

Случчанка Екатерина Барнатович первая принесла блины в редакцию газеты «Кур’ер». Девушка захотела поучаствовать в конкурсе «Масленичный блин», потому что «это хороший повод отвлечься от происходящего в мире».

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«Когда прочитала о конкурсе, сразу представила себе конструкцию из блинов – домик в деревне», — сказала Екатерина. Блины оказались с творогом и сметаной. Их случчанка готовит дома почти каждую неделю, потому что в семье их очень любят.

Второй год подряд в конкурсе участвует Валентина Жук из Лучников. По её словам, она скучает без кухни. Ей нравится готовить, фантазировать — Валентина получает от этого удовольствие, поэтому и решила опять принять участие.

«Вы знаете, рецептов блинов много, можно бесконечно готовить. Я сделала блинчики ажурные и блинчики в горошек. Их я делала впервые, и мне понравилось», — сказала Валентина.

Поучаствовать в этом году захотела и наша подписчица Ксения Лобарева.

«Я увидела в Instagram объявление о вашем конкурсе. Захотелось поучаствовать. На конкурс принесли два вида блинчиков. Заварные блинчики на кефире и ещё фаршированные творогом. Дома мы их готовим часто. Это один из наших любимых рецептов», — отметила девушка.