Продаётся 3-комнатная квартира по адресу: ул. Социалистическая, 142-61, 1 этаж, S — 70,9 м². Недорого!Аукцион состоится 21 марта 2022 года.

Справки по телефону: 8-029-3071328.

КУП «Универмаг Слуцк» УНП 600154568

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