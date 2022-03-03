Шведский мебельный гигант IKEA приостановил работу в России и Беларуси до 31 мая. Это решение связано с военными действиями в Украине, сообщает Onliner.

В пресс-релизе на сайте компании говорится, что последние события привели к серьёзным сбоям в цепочке поставок и торговых условиях. Поэтому IKEA решила временно остановить деятельность IKEA в России.

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В Беларуси магазинов шведской компании нет, но есть несколько производств, которые создают продукцию под торговой маркой IKEA. Где-то делают только комплектующие, а где-то налажено полноценное производство мебели. Все эти компании не относятся к шведскому бренду напрямую и выступают исключительно в роли исполнителей, которым IKEA доверила изготовление своей продукции.

Таким предприятием, например, является международный холдинг VMG, расположенный в свободной экономической зоне «Могилёв». Там сказали, что пока официальных сообщений о разрыве сотрудничества с IKEA компания не получала.

«Мы работаем с IKEA с 2002 года. Если всё правда — это огромный удар. Подождите, пожалуйста, дайте нам собраться с мыслями и получить официальную информацию. Пока что — на уровне новостей всё», — рассказали в Минском мебельном центре (Молодечно).

Ещё один партнёр IKEA — могилёвский производитель кемпинговой мебели «Ольса». Здесь слышали плохие новости, но комментарий сформулировать оказалось некому.

В соцсетях сообщается, что люди массово скупают товары в IKEA, потому что уже завтра в России магазины закроются.

В Слуцке и Солигорске есть, которые торгуют товарами из IKEA. Как у них обстоят дела, пока неизвестно.