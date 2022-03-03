Весь Слуцк гадает, что будет на месте «Pizza Smile». Узнали ответ

Напомним, что пиццерия Pizza Smile в ТЦ «Маяк» в Слуцке закрылась ещё осенью прошлого года. Долгое время жители города в наших соцсетях высказывали предположения, что будет на этом месте. Например, что там, возможно, будет KFC.

В четверг, 3 марта, «Кур’еру» стало известно, что на месте Pizza Smile будет магазин одежды Podium. Нам не удалось попасть внутрь. Однако мы узнали, что магазин открывает слуцкий предприниматель. Здесь будет продаваться мужская и женская одежда. Открытие состоится в субботу, 5 марта, в 10.00.