В Слуцке возле Дома быта продают первые тюльпаны. Фотофакт

Отдел новостей
-
0
В Слуцке возле Дома быта продают первые тюльпаны. Фотофакт
Фото: Олеся Белая

Возле Дома быта в Слуцке в четверг, 3 марта, начали продавать первые тюльпаны. Цена цветов в одной из палаток — по 3 рубля за штуку.

В Слуцке возле Дома быта продают первые тюльпаны. Фотофакт
Фото: Олеся Белая