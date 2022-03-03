За последнюю неделю в редакцию «Кур’ера» поступило более десятка вопросов, где в Слуцке есть бомбоубежища, пригодные для защиты в случае чрезвычайных ситуаций.

В Слуцком райисполкоме и Слуцком РОЧС, которые отвечают за гражданскую оборону, корреспонденту «Кур’ера» не ответили на вопросы, есть ли в Слуцке защитные сооружения (убежища), сколько их и где они находятся.

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Из открытых источников известно, что УКС Слуцкого района делал капитальный и текущий ремонты подвального помещения для нужд территориальной и гражданской обороны. Игорь Родионов, начальник управления капитального строительства Слуцкого района, пояснил «Кур’еру», что это центр управления гражданской обороны в Слуцке. Он оборудован с выполнением всяких мероприятий. Мы не указываем его месторасположение из-за соображений безопасности.

Игорь Родионов не знает, можно ли ему или нельзя рассказывать, где находятся бомбоубежища. «Про это должны говорить должностные лица, — сказал он. — Конечно, обязательно надо выкладывать в свободный доступ, где находятся подготовленные укрытия (для жителей — Прим.ред.)».

Где же всё-таки находятся укрытия для случчан

Поясняя о местах, рассчитанных для того, где можно укрыться, Игорь Родионов отметил: «В Слуцке есть глубокие подвалы под зданиями. В старой застройке все пятиэтажные дома обязательно оборудованы подвальными помещениями».

Например, по информации «Кур’ера», подобное укрытие есть в доме №227 по улице Ленина. Во времена СССР, где-то в середине 80-х годов, на его подвале было написано заглавными буквами «БОМБОУБЕЖИЩЕ».

Для примера можно привести старую девятиэтажку в 12-м городке. В доме №19 по улице Гагарина было отапливаемое бомбоубежище в подвале. Теперь жильцы разгородили его под кладовки.

То есть в домах, которые строились во времена СССР, как правило, предусматривали, что их подвалы могут быть использованы для укрытия.

Игорь Родионов также добавил, что в новых домах есть техподполья со счётчиками, узлами. В них тоже можно укрыться. Но, как правило, такие подвалы закрыты на замки.

По информации «Кур’ера», например, в Слуцком районе защитные сооружения есть в агрогородке Греск. Это бомбоубежища в домах №40 и №40А по улице Минской.

Под убежища приспособлены и обширные подвалы в Слуцкой больнице.

Когда-то на территории военного госпиталя в 12-м городке ПМК-223 оборудовала специальное бомбоубежище с системой вентиляции и очисткой воздуха. Оно было рассчитано на 200 с чем-то человек. Игорь Родионов не знает, сохранилось ли это бомбоубежище.

Укрытия есть и на территориях предприятий города.

Что говорят официальные документы

На сайте Слуцкого райисполкома выложен документ «Генеральный план г. Слуцка. Корректировка. Основные положения». В пункте 3.10 прописано, кто и как оповещает об угрозе, а также про укрытие населения: «С целью защиты населения и территории города от чрезвычайных ситуаций предусмотреть следующие мероприятия.

По развитию и модернизации системы оповещения.

Для оповещения населения об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций произвести установку:

комплекта электросиренного оборудования с возможностью передачи сигналов оповещения и речевой информации на зданиях: Слуцкого райисполкома, УЗ «Слуцкая центральная районная больница», ООО «Гранд-Партнёр», Дома офицеров, УП «Ямполь-Слуцк ОО «БелТИЗ»;

специальной аппаратуры для передачи сигналов оповещения и речевой информации на объектах с массовым пребыванием людей (торговые и развлекательные центры, площади, парки, вокзалы и другое);

подсистем массового информирования населения (визуального и звукового) на общественном транспорте терминальных комплексов;

локальной системы оповещения на потенциально опасном объекте МПУ «Слуцкмежрайгаз»;

УКВ или FM-приёмников с возможностью принимать «Первый национальный канал Белорусского радио» в общественных зданиях и помещениях, в жилых домовладениях (квартирах).

По укрытию населения.

Основным способом защиты от современных средств поражения является его укрытие в защитных сооружениях гражданской обороны. С целью защиты населения от современных средств поражения предлагается:

разработка документации по приспособлению под защитные сооружения существующие заглублённые сооружения и помещения различного назначения;

для сохранения существующего фонда защитных сооружений гражданской обороны предусматривается проведение их технического обслуживания;

определить места строительства быстровозводимых сооружений».

В публикацию внесены изменения в 8.40 в пятницу, 4 марта.