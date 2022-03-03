В Беларуси запретили продажу некоторых российских продуктов. Среди них сыр-косичка

В Беларуси расширен реестр опасных товаров, запрещённых к поставкам и продаже: госстандарт обнаружил в их составе опасные добавки, пишет Agronews.

В чёрный список попали:

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пирожно-мармеладные кондитерские изделия «Ванюшкины сладости» производства одноимённого ООО,

копчёный сыр «Косичка» от Ярославского молочного завода,

масло подсолнечное рафинированное дезодорированное «Маслуша», производителем которого является ООО «Жемчужина Поволжья».

Также нельзя ввозить и продавать в белорусских магазинах: