В Беларуси запретили продажу некоторых российских продуктов. Среди них сыр-косичка

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В Беларуси расширен реестр опасных товаров, запрещённых к поставкам и продаже: госстандарт обнаружил в их составе опасные добавки, пишет Agronews.

В чёрный список попали:

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  • пирожно-мармеладные кондитерские изделия «Ванюшкины сладости» производства одноимённого ООО,
  • копчёный сыр «Косичка» от Ярославского молочного завода,
  • масло подсолнечное рафинированное дезодорированное «Маслуша», производителем которого является ООО «Жемчужина Поволжья».

Также нельзя ввозить и продавать в белорусских магазинах:

  • какао-порошок производства ООО «Стандарт»,
  • варенье «Желеобразное формованное», изготовленное на ООО «Невский кондитер Белинский»,
  • лососевую гранулированную икру «Жемчужина Камчатки», производителем которой является одноимённое ООО.