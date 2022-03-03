В Беларуси запретили продажу некоторых российских продуктов. Среди них сыр-косичка

В Беларуси расширен реестр опасных товаров, запрещённых к поставкам и продаже: госстандарт обнаружил в их составе опасные добавки, пишет Agronews.
В чёрный список попали:
- пирожно-мармеладные кондитерские изделия «Ванюшкины сладости» производства одноимённого ООО,
- копчёный сыр «Косичка» от Ярославского молочного завода,
- масло подсолнечное рафинированное дезодорированное «Маслуша», производителем которого является ООО «Жемчужина Поволжья».
Также нельзя ввозить и продавать в белорусских магазинах:
- какао-порошок производства ООО «Стандарт»,
- варенье «Желеобразное формованное», изготовленное на ООО «Невский кондитер Белинский»,
- лососевую гранулированную икру «Жемчужина Камчатки», производителем которой является одноимённое ООО.