«Кур’ер» нашёл на сайтах по трудоустройству самые высокооплачиваемые вакансии в Слуцке и проверил их актуальность на вторник, 1 марта. Заработная плата от 790 до 3000 рублей.
От 2200-3000 рублей
Главный технолог
- Образование: высшее
- Другие пожелания: опыт работы от 5 лет
Организация: ОАО «Слуцкий сахарорафинадный комбинат».
От 1200 — 3000 рублей
Монтажник натяжных потолков
- Образование: среднее
- Другие пожелания: умение работать с электроинструментом; опрятный внешний вид; опыт в установке натяжных потолков не требуется; водительские права категории В (разъездной характер работы).
Организация: ЧП «ШтормТрейд».
2000 рублей
Главный ветеринарный врач (ветеринарный врач)
Образование: профильное образование
Организация: ОАО «Гольчицкое».
От 1800 рублей
Фармацевт-провизор
- Образование: среднее специальное или высшее фармацевтическое образование
- Другие пожелания: требуемый опыт работы: 1–3 года
Организация: ОДО «Тишас».
От 900 до 1400 рублей
Швея
- Образование: профильное
- Другие пожелания: наличие образования приветствуется • Без вредных привычек • Трудолюбие, ответственность
Организация: ООО «Марк Формэль».
От 840 до 1400 рублей
Пекарь-кондитер
- Образование: опыт работы и/или профильное образование
- Другие пожелания: наличие санитарной справки или возможность её сделать
Организация: торговая сеть «Виталюр».
1000 рублей
Зоотехник
- Образование: среднее специальное
- Другие пожелания: опыт работы от 1 года
Организация: филиал ПСХ ОАО «Слуцкий мясокомбинат»
от 900 до 1000 рублей
Заведующий отделом
- Образование: среднее специальное
- Другие пожелания: не указано
Организация: наниматель: ООО «ЕВРОТОРГ».
От 790 до 1000 рублей
Мойщик посуды
- Образование: среднее
- Другие пожелания: не указаны
Организация: ЧП «Элит-люкс».
От 1000 рублей
Водитель кат. B, C, D
- Образование: среднее
- Другие пожелания: опыт работы от 3 лет
Организация: СУ-55 ОАО «Стройтрест №3 Ордена Октябрьской революции».