«Кур’ер» нашёл на сайтах по трудоустройству самые высокооплачиваемые вакансии в Слуцке и проверил их актуальность на вторник, 1 марта. Заработная плата от 790 до 3000 рублей.

От 2200-3000 рублей

Главный технолог

Образование: высшее

Другие пожелания: опыт работы от 5 лет

Организация: ОАО «Слуцкий сахарорафинадный комбинат».

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От 1200 — 3000 рублей

Монтажник натяжных потолков

Образование: среднее

Другие пожелания: умение работать с электроинструментом; опрятный внешний вид; опыт в установке натяжных потолков не требуется; водительские права категории В (разъездной характер работы).

Организация: ЧП «ШтормТрейд».

2000 рублей

Главный ветеринарный врач (ветеринарный врач)

Образование: профильное образование

Организация: ОАО «Гольчицкое».

От 1800 рублей

Фармацевт-провизор

Образование: среднее специальное или высшее фармацевтическое образование

Другие пожелания: требуемый опыт работы: 1–3 года

Организация: ОДО «Тишас».

От 900 до 1400 рублей

Швея

Образование: профильное

Другие пожелания: наличие образования приветствуется • Без вредных привычек • Трудолюбие, ответственность

Организация: ООО «Марк Формэль».

От 840 до 1400 рублей

Пекарь-кондитер

Образование: опыт работы и/или профильное образование

Другие пожелания: наличие санитарной справки или возможность её сделать

Организация: торговая сеть «Виталюр».

1000 рублей

Зоотехник

Образование: среднее специальное

Другие пожелания: опыт работы от 1 года

Организация: филиал ПСХ ОАО «Слуцкий мясокомбинат»

от 900 до 1000 рублей

Заведующий отделом

Образование: среднее специальное

Другие пожелания: не указано

Организация: наниматель: ООО «ЕВРОТОРГ».

От 790 до 1000 рублей

Мойщик посуды

Образование: среднее

Другие пожелания: не указаны

Организация: ЧП «Элит-люкс».

От 1000 рублей

Водитель кат. B, C, D

Образование: среднее

Другие пожелания: опыт работы от 3 лет

Организация: СУ-55 ОАО «Стройтрест №3 Ордена Октябрьской революции».