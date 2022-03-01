Украина, Россия и Беларусь «собрались вместе» на центральной площади Слуцка. Ретрофото

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Украина, Россия и Беларусь собрались вместе на центральной площади Слуцка. Ретрофото
Фотографии: Алесь Достанко

Центральная площадь Слуцка. 2004 год. Вывешены флаги Украины, России и Беларуси.

«Глядя на такие фотографии, 1 марта 2022 года переживаешь очень сложную гамму чувств, эмоций и мыслей. А что переживаете вы?» — говорит Алесь Достанко, автор фото.

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Украина, Россия и Беларусь собрались вместе на центральной площади Слуцка. Ретрофото

 

 