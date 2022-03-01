C 1 марта по 15 апреля в рыболовных угодьях Минской области установлен запрет на любительский и промысловый лов щуки обыкновенной. Об этом сообщила «Кур’еру» Солигорская межрайонная инспекция охраны животного и растительного мира.

Чтобы сохранить популяцию

Запрет направлен в первую очередь на сохранение популяции этого вида рыбы. Щука идёт на нерест одна из первых среди других видов рыб. Нерестится при температуре воды 4-6 градусов тепла. Для этого собирается небольшими стаями, чаще всего по три-четыре особи, из которых одна самка.

Попалась щука — отпусти

Благодаря рыбоохранным мероприятиям щука сегодня обитает практически во всех реках, озёрах и водохранилищах Беларуси. Она является ценной промысловой рыбой. В период запрета случайно пойманного хищника нужно живым отпустить обратно в водоём.

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Наказание за незаконный лов

За незаконную добычу щуки нарушителю грозит штраф от 10 до 30 базовых величин с конфискацией орудий добычи рыбы. Злостный нарушитель может быть привлечён и к уголовной ответственности.

Кроме того, до 31 марта продолжается запрет на лов сома обыкновенного.