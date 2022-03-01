Как распознать фейк, когда вокруг много новостей. Инструкция

Последнюю неделю интернет переполнен информацией о событиях, происходящих в Украине. Люди читают, обсуждают и в беседах ссылаются на множество источников, которые зачастую дают противоречащую друг другу информацию. Возникает вопрос: «Как отличить фейковые новости и не стать жертвой пропаганды?» Женский проект Lampa подготовил простые советы, которые помогут с этим.

Прежде чем ответить на этот вопрос, нам придётся огорчить вас.

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Дело в том, что ни у кого нет объективной информации, поэтому никто не может дать гарантии, что та или иная новость соответствует действительности. Тем не менее есть способы, которые помогут фильтровать поток информации.

Читайте статью целиком

Громкий заголовок может не отражать сути всего материала. Некоторые СМИ используют кричащие заголовки для того, чтобы привлечь большую читательскую аудиторию. Такой заголовок называется кликбейтным. Зачастую он преувеличивает то, о чём идёт речь в материале, или доводит до абсурда.

Обращайте внимание на источники информации

Одну и ту же информацию можно преподнести по-разному. Обратите внимание на сайт, на котором вы читаете материал. Это государственный или независимый ресурс. Также проверяйте ссылки на первоисточники. Например, если вы читаете материал, в котором автор ссылается на другой источник, не ленитесь и переходите по ссылке.

Ищите в поисковике интересующую вас новость и читайте, что об этом пишут разные СМИ. Так вы сможете взглянуть на одну и ту же новость под разным углом.

Задумайтесь, чего хотел добиться автор

Зачастую фейковые новости обращаются к нашим эмоциям. Их цель — не дать информацию, а вызвать определённую реакцию: страх, гнев, сочувствие.

Соцсети не равно СМИ

Если кто-то прислал вам «в личку» какое-то информационное сообщение или видео, не спешите ему верить. Некоторые новости распространяются в соцсетях при помощи ботов. Кстати, много ботов и в комментариях под постами. Это самый простой способ сформировать ощущение у читающего, что то или иное мнение преобладающее.

Подделать можно всё

Наличие фото или видео – это не гарант достоверности информации. В 2022 году технологии позволяют подделать практически всё. Но вы можете проверить подлинность фотографии. Например, через поиск изображений в Google. С его помощью можно узнать, откуда был взят снимок, или найти его оригинал.